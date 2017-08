Snímky z cest po světových oceánech vystavuje George Karbus v pražské galerii

Celosvětově uznávaný fotograf Jiří Karbus, kterého v zahraničí znají pod jménem George, představí své fotografie z toulek po oceánech v Nikon Photo Gallery na pražském Újezdě. Výstava zde trvá od čtvrtka 24. srpna do neděle 24. září.

Před dvanácti lety zakotvil původem český fotograf na pobřeží Atlantského oceánu, v Irsku. Zde nenašel jenom sám sebe, ale také přátelského delfína, který mu změnil život. S rodinou se poté vydal na dalekou cestu po různých oceánech, na nichž svým fotoaparátem zachytil kosatky na Arktidě nebo obří keporkaky v jižním Pacifiku.

„Snažím se zachytit krásy našeho krásného světa a ukázat lidem opravdové poklady života. Doufám, že mohu lidi inspirovat, aby žili ve větší harmonii s přírodou,“ nechal se slyšet fotograf.

Jeho fotografická práce je oceňována po celém světě, o čemž svědčí výhry v prestižních světových fotosoutěžích, jako je Nature’s Best Photography, Outdoor Photographer of the Year nebo Red Bull Illume. Karbus svá díla již vystavoval v galeriích ve Washingtonu, Hong Kongu nebo Londýně. Pravidelně publikuje do časopisu Nature’s Best, BBC Wildlife magazine, BBC Focus, Nikon Pro či v Outdoor Photography.

Foto: © George Karbus: Delfín obecný při výskoku v překrásném východu slunce u ostrova Blasket Island, západní pobřeží Irska