Letní filmová škola odhalila festivalový program, zaměří se na Švédsko, sci-fi i videohry

Celý měsíc před začátkem filmového festivalu zveřejnila Letní filmová škola Uherské Hradiště svůj denní program. V pořadí 43. ročník festivalu započne již 28. července a potrvá do 6. srpna. Divácké akreditace jsou stále k mání, za výhodnější cenu již pouze do konce června. A na co se mohou diváci těšit?

Fokus: zaostřeno na Švédsko

Letos bude největší prostor věnován švédské kinematografii. Svou účast přislíbili významní hosté, mezi nimi filmoví odborníci Jan Holmberg a Erik Hedling a svou retrospektivu přijede uvést Tarik Saleh. K nim se přidá i jeden z vůbec nejvýznamnějších švédských režisérů Jan Troell, držitel mnoha ocenění ze světových festivalů včetně berlínského Zlatého medvěda a dvou nominací na Oscara. Potvrzen je také syn Ingmara Bergmana Daniel Bergman, který je sám režisérem.

Blok Inventura: Retrospektiva Andreje Tarkovského a sci-fi

Jedním z vrcholů letošní Filmovky bude jistě kompletní retrospektiva Andreje Tarkovského, jehož poetika zásadně formuje generace diváků i tvorbu dalších režisérů.

Druhá sekce v rámci bloku Inventura se bude zabývat sci-fi filmy zaměřenými na kyberpunk a výlety do kosmu. Obě podsekce mimo jiné ukáží, jak se sci-fi v kinematografii proměňovala v souladu s pokroky ve vědě, společnosti a filmových technologiích.

Ozvěny největších evropských festivalů a filmové předpremiéry

Nová sekce Letní festivalové echo se zaměří na vítězné, ceněné i dramaturgicky zajímavé snímky největších a nejvýznamnějších evropských festivalů Berlinale, Benátek a Cannes. V rámci této sekce budou uvedeny filmy vlivných autorů, jakými jsou Terrence Malick a Bruno Dumont. V letošním výběru jsou to především dvě ženy: maďarská držitelka Zlatého medvěda z Berlinale Ildikó Enyediová a německá filmařka Valeska Grisebachová.

Letní filmovka letos divákům nabídneme celkem pět předpremiér, mezi nimi i soutěžní filmy z Cannes a Karlových Varů Out režiséra György Kristófa, nebo Křižáček s Karlem Rodenem. Nebude chybět ani nový film 8 hlav šílenství režisérky Marty Novákové s Anetou Langerovou v hlavní roli. O festivalové slavnostní zakončení se postará jeden z nejočekávanějších filmů letošní sezóny, novinka otce a syna Svěrákových Po strništi bos, kde si hlavní role zahráli Ondřej Vetchý a Tereza Voříšková.

Spektrum: Televize, videohry a extrémní film

Letní filmovka se i nadále bude věnovat aktuální problematice vývoje televizní tvorby, zejména se zaměří na dominantní postavení americké kabelové televize HBO. V rámci programu tak bude uvedena hvězdně obsazená komediální minisérie Sedmilhářky.

Videohry začleňují filmové postupy od počátku svého vzniku, ať už šlo o prosté používání animovaných či filmových sekvencí nebo o interaktivní snímky s živými protagonisty. Sekce Press Start představí kultovky jako Memento, Tron, Na hraně zítřka nebo béčkové Tunelové krysy a pokusí se odpovědět na otázky související s průnikem videoher a filmu.

Nejen filmová zábava - Youtubeři, Tata Bojs a Vojtěch Dyk s B-Side Bandem

Youtubeři se stali novým fenoménem doby a režisér Jiří Sádek jim byl rok v patách doslova po celém světě. Na Letní filmové škole exkluzivně představí první ukázky ze svého filmu Nejsledovanější a společně s Shopaholic Nicol a odborníkem na fenomén youtuberství Jakubem Sedláčkem budou debatovat o tom, co to vlastně znamená být youtuberem a jak moc se tím mění audiovizuální průmysl.

Co se týče koncertů, v klubu Mír se letos představí česká klubová scéna a jako poděkování všem návštěvníkům i obyvatelům Uherského Hradiště odehrají zdarma na Masarykově náměstí své koncerty Tata Bojs a díky podpoře hlavního partnera innogy i Vojtěch Dyk s B-Side Bandem.