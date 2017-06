Jeden den do Metronomu: pražský festival nabídne Stinga či Kasabian, program poběží až do nedělního rána

Již zítra startuje druhý ročník pražského Metronome festivalu, který se uskuteční v areálu holešovického Výstaviště. Letošní ročník nabídne světové hudební hvězdy i české interprety. Pro návštěvníky je připraven i doprovodný program, festivalové parkoviště či kemp, posílí i doprava z festivalu.

Tento víkend čekají Prahu dva dny nabité hudebními zážitky. Na Výstavišti Holešovice se 23. a 24. června představí čeští i světoví hudebníci, kteří slibují jednu velkou show za druhou. Headliner prvního dne Sting přislíbil hned devadesátiminutový koncert, kam zařadí i hity od the Police, skupiny, jejíž byl Sting členem. Kasabian přivezou nové album, se kterým sesadili z pozice britské jedničky i Eda Sheerana. Čeští Monkey Business během svého vystoupení složí poctu Georgi Michaelovi, Ewa Farna zase zazpívá jazzové skladby s Davidem Dorůžkou. Hvězda Ibizy Solomun přiveze dokonce tříhodinový set.

Návštěvníci se ale mohou těšit i na další jména jako GusGus, Blood Red Shoes, Young Fathers, David Koller, Lenny a další. Dohromady se na Metronome Festival Prague vystřídá na stovku hudebníků, kteří přijedou zahrát nejrůznější žánry od indie rocku až po deep house a kteří budou hrát od páteční třinácté hodiny do nedělní páté ranní.

Metronome Festival Prague otevře své brány v pátek 23. června od 13 hodin, v sobotu 24. od 12 hodin. Program potrvá vždy do páté hodiny ranní, kdy se areál uzavře. Festival se neobejde také bez bezpečnostních opatření u vstupu. Organizátoři také doporučují návštěvníkům, aby nechali doma své domácí mazlíčky. V areálu bude k dispozici kemp, který je otevřený již od čtvrtka do neděle. Vstupenky na festival budou moci lidé zakoupit i na místě, cena za dvoudenní vstupné bude činit 2 290 korun, k dispozici by mělo být i několik jednodenních vstupenek. Kvůli festivalu Praha posílila i spoje metra do centra, a to po skončení hlavního programu obou dnů, tedy ve 23:30. Pro návštěvníky Metronomu bude k dispozici i parkoviště u Trojského mostu.