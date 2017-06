Na hradech letos zahrají Richard Müller, Mig 21, Lucie Bílá nebo Olympic

Již třináctý ročník populárního festivalu Hrady CZ představil svůj kompletní program. Na Točníku, Bezdězu, Bouzově a dalších se představí špičky české hudební scény. Festival Hrady CZ odstartuje svou hradní šňůru 14. a 15. července na Točníku.

Na letošním ročníku festivalu, který již třináct let pořádá koncerty českých a slovenských interpretů na devíti českých a moravských hradech, ale i slovenském Červeném Kameni, se představí velká jména československé hudební scény. Vystoupí například Tomáš Klus, Mig 21, Horkýže Slíže, Mandrage či Rybičky 48. Nebudou chybět také No Name, Wohnout, Visací zámek nebo legendární kapela Olympic.

Festival dále nabídne také koncerty Anny K., Xindla X, Vladimíra 518, Majka Spirita společně s H16, zahraje také kapela Sto zvířat nebo Plexis. Návštěvníci hradu Veveří se mohou těšit i na vystoupení Ivana Mládka s jeho Banjo Bandem. Po loňských Kabátech organizátoři i letos vsadili na rockovou notu a poprvé zařadili do programu populární kapelu Arakain, která vystoupí společně s Lucií Bílou.

Velký comeback na Hrady CZ zažije i slovenský zpěvák Richard Müller, který se na festival vrátí po dvanácti letech. „V roce 2005 Richard Müller zahajoval úplně první ročník festivalu pro několik stovek lidí. Byly to tehdy velmi pěkné koncerty se zajímavou hradní atmosférou. Vzpomněli jsme si na něj po letech a jsme zvědaví, jak jeho osvědčené nesmrtelné hity přijme třeba desetitisícihlavé publikum,“ říká jeden z organizátorů, Michal Šesták.

Návštěvníci pátečního programu se mohou také těšit na festivalový karneval s vyhlášením nejlepších masek. Festivalové ubytování zajistí stanová městečka nebo speciální VIP Hradní kempy s možností úschovny, dobytí telefonu, nákupu potravin, sprch a dalších nadstandartních festivalových služeb. Každá vstupenka na festival je i letos volnou vstupenkou do hradu, u kterého se festival koná. Letošní novinkou je fotografická soutěž o nejlepší fotku „festivalového“ hradu, jejíž vítězové získají volnou vstupenku do jakéhokoliv objektu ve správě Národního památkového ústavu, který je partnerem festivalu.

Festival Hrady CZ odstartuje 14. a 15. července na hradě Točník, poslední koncerty se letos odehrají na slovenském hradu Červený Kameň 10. září.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ:

Anna K., Arakain a Lucie Bílá, Horkýže Slíže, Ivan Mládek & Banjo Band, Majk Spirit + H16, Mandrage, Mig 21, Nebe, No Name, Olympic, Plexis, Portless, Richard Müller, Rybičky 48, Smrtislav, Sto zvířat, The Agony, Thom Artway, Tomáš Klus, Trocha klidu, Xindl X, Visací zámek, Vypsaná Fixa, Vladimir 518, Wohnout

TERMÍNY A MÍSTA:

14. - 15.7. Točník

21. - 22.7. Kunětická hora

28. - 29.7. Švihov

4. - 5.8. Rožmberk nad Vltavou

1. - 2.9. Bezděz

11. - 12.8. Veveří