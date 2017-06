Divadelní léto pod plzeňským nebem si letos výstavou připomíná deset let festivalu

Plzeň je jediným městem v České republice, pro které každý rok vzniká profesionální divadelní inscenace zasazená do kulis města. Festival Divadelní léto pod plzeňským nebem, na který každoročně jezdí tisíce milovníků divadla, letos výstavou slaví své první kulaté narozeniny a nabízí svým návštěvníkům i pohled do zákulisí Divadelního léta.

Výstava je k vidění pod otevřeným nebem, na pěší zóně U Branky. Na panelech ve Smetanových sadech nabídne zajímavosti ze všech deseti ročníků, na fotografiích nebudou chybět herecké hvězdy Viktor Limr, Roman Zach, Pavel Batěk, Kamil Halbich nebo Kristýna Leichtová, ale i duchovní otec festivalu Jan Přeučil, ředitelka Divadelního léta Marcela Mašínová či umělecký šéf a režisér Vilém Dubnička. Dále výstava představí to, co divák běžně nevidí – zákulisí Divadelního léta a zajímavé momenty z festivalu.

„Výstava nám dala jedinečnou možnost vrátit se na chvíli v čase a připomenout si, kolik zajímavých příběhů, životních osudů a vtipných historek se během těch deseti let odehrálo,“ říká k výstavě její spoluautor Vilém Dubnička a dodává: „Všechno se to do naší výstavy ani nevejde. Je to skoro až na knížku. No, třeba někdy…“

Od roku 2008 festival uvedl hry jako Don Juan, Revizor, Král jelenem, Marná lásky snaha, V nouzi poznáš přítele či Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! Na letošní červenec chystá plzeňské Divadelní léto komedii Davida Drábka Akvabely. Unikátní inscenace, ušité na míru historickému centru města, už se odehrály v Proluce, na Náměstí Republiky, na prostranství u fontány před Západočeským muzeem, za hotelem Courtyard by Marriott, U Zvonu a také na zahradě Měšťanské besedy.

Výstava je volně přístupná a v plzeňských Smetanových sadech potrvá do 30. června 2017.