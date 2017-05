Matisyahu vydává nové album. Představí ho i na koncertu v Praze

Americký zpěvák a skladatel Matthew Paul Miller známý především pod svým hebrejským pseudonymem Matisyahu, dorazí do České republiky, aby v září zpestřil program Lucerna Music Baru. S sebou doveze kromě své kapely také zbrusu novou nahrávku Undercurrentis.

Letos v říjnu uplyne již 13 let od vydání debutového alba hudebníka Matisyahu Shake Off the Dust… Arise. Svou dlouhou hudební pouť se rozhodl spolu se svou kapelou zhudebnit a výsledkem je tématický písničkový cyklus Undercurrentis. Ten doveze představit živě i do české metropole, kde vystoupí 18. září v Lucerna Music Baru.

Nová deska vznikala skutečně neobvyklým způsobem. Kapela dlouhé hodiny ve studiu jen improvizovala, aniž by se k nim Matisyahu připojil, nezazpíval ani jediný verš. Tak se zrodily melodie této instrumentální nahrávky, k nimž poté napsal hudebník své filozofické texty. V pořadí již šestá studiová deska se opět obešla bez jakékoliv postprodukce, posluchači se nedočkají ani žádných hudebních hostů.

Vstupenky jdou do prodeje 2. června. K dostání budou v internetovém předprodeji za 690 korun, na místě v den konání koncertu se pak cena vyšplhá na 790 korun.