Výstava Body The Exhibition prodloužena. Návštěvníci ji mohou zhlédnout ještě v červenci

Organizátoři se rozhodli vzdělávací výstavu o lidském těle o pár týdnů prodloužit z důvodu velkého zájmu návštěvníků, kterých do dnešního dne byly desítky tisíc. Body The Exhibition, která je od druhé poloviny února otevřená v prostorách Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti, bude prodloužená až do 23. července.

Výstava Body The Exhibition unikátním způsobem představuje kompletní fungování lidského těla na exponátech vytvořených ze skutečných lidských těl. Na více než dvě stě exponátů, rozkládajících se na ploše výstavy 2000 metrů, se mohou návštěvníci přijít podívat ještě v červenci. „Díky velkému zájmu návštěvníků jsme se domluvili s majitelem výstavy o možnosti prodloužení expozice. Proto chceme dát šanci i lidem, kteří nemohou přijet během školního roku. Bude tedy možnost výstavu navštívit také o prázdninách,“ sdělila tisková mluvčí výstavy Květa Havelková.

Na výstavě, která je populární po celém světě, jsou pro návštěvníky připraveny kromě samotných exponátů i animace na LCD obrazovkách a detailní textový materiál, který pomůže k většímu pochopení fungování lidského těla. Navíc jsou u každé z dvanácti galerií k dispozici vyškolení studenti medicíny, kteří návštěvníkům odpovídají na veškeré jejich dotazy. Výstava obsahuje také speciální část zaměřenou na na české úspěchy v medicíně. V interaktivní zóně si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet například resuscitaci či hledání hematomu pod dohledem profesionálů.