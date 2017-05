Legendární americký kytarista Pat Metheny míří do Prahy

V červnu vystoupí v Praze americký kytarista, skladatel a úspěšný jazzový hudebník Pat Metheny. Své výjimečné hudební umění, kterým dostává fanoušky po celém světě, předvede ve Foru Karlín.

Koncert proběhne v neděli 4. června, kdy dorazí jeden z nejúspěšnějších jazzových hudebníků současnosti do pražského Fora Karlín. Do české metropole nedorazí sám. Během koncertu ho totiž doprovodí Antonio Sanchez, jeden z nejrespektovanějších bubeníků současnosti, mladá australská baskytaristka , kontrabasistka i skladatelka Linda Oh a britský pianista Gwilym Simcock.

Pat Metheny se stal vzorem celé generace kytaristů a několikrát si dokonce přebral cenu za nejlepšího jazzového kytaristu. Na svém kontě má 20 prestižních cen Grammy a v roce 2013 byl uvedený do DownBeat Hall of Fame, jejímiž členy jsou legendy jazzové a bluesové hudby. Vydal již 42 desek, kterých se po celém světě prodalo přes 20 milionů kopií. Během své mnohaleté hudební kariéry spolupracoval s desítkami významných hudebníků. Mezi nimi nechybí David Bowie, Steve Reich a další.

Své první album vydal v roce 1975 s názvem Bright Size Life. Jeho průlomové desky však vycházely až ve druhé polovině sedmdesátých let a v letech osmdesátých. To totiž sklízel jednu Grammy za druhou. V rámci své tvorby se Pat Metheny nebojí používat nové technologie. Velký důraz klade na neustálý vývoj improvizačního a zvukového potenciálu. V jeho bohaté hudební historii nechybí skladby pro sólovou kytaru, malé soubory, elektrické i akustické nástroje, velké orchestry i baletní představení.

Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji v cenovém rozpětí od 950 do 2 650 korun.