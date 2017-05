Comeback finské kapely The Rasmus doprovází hadi i hořící auta. Novou desku očekávejte již v září

Rok 2017 bude ve znamení několika velkých comebacků. Jedním z těch, který už začíná mít jasné kontury, je ten finské kapely The Rasmus. Ta před pár týdny představila nový song Paradise a ohlásila turné. Nyní představuje k písni klip a hlavně se rozmluvila i o nové desce.

Díky hitům In The Shadows, No Fear, Sail Away, First Day Of My Life nebo Guilty se finská čtveřice stala před zhruba deseti lety jednou z nejpopulárnějších evropských kapel. Plnila ty největší haly, její songy hrála rádia v nejvyšších rotacích a díky tomu uspěl i zpěvák Lauri Ylönen, když si před pár lety odskočil na sólovou dráhu. Nyní je kapela opět v plné síle, což potvrzuje nejen nový singl, ale i to, že čtveřice právě dokončuje i nové studiové album.

To se bude jmenovat Dark Matters a na trhu se objeví již 22. září. Chlapci prozatím neprozradili, kolik bude obsahovat písní, jasné ale je, že bude k mání digitálně, na CD a barevném vinylu. Pokud jste sběratelé podpisů, určitě se podívejte sem, album si můžete objednat nejen s podpisem, ale pořídit si můžete například i speciální tričko či tašku.

Veškerá pozornost kolem The Rasmus se nyní koncentruje na singl Paradise, který je již nějaký ten týden v evropských rádiích. Kapela jeho úspěch nyní podpořila i akčním klipem, ve kterém nechybí oheň, hadi a zpěvák Lauri se v klipu rozhodne i zapálit auto. Pokud jste vizuál ještě neviděli, měli byste to okamžitě napravit.

Nezapomeňte, že se The Rasmus vydají s novou deskou i na turné. Jednou z jejich zastávek bude i Praha, kde si kapela na 15. listopadu rezervovala Lucerna Music Bar. Vstupenky seženete za jednotnou cenu 956 Kč.