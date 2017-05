Operní velikáni Rolando Villazón a Ildar Abdrazakov chystají svůj společný pražský koncert

Operní fanoušky letos přijedou do České republiky potěšit svým společným vystoupením hned dva přední světoví zpěváci. Do metropole totiž v listopadu dorazí mexický a francouzský tenorista Rolando Villazón a ruský basista Ildar Abdrazakov, kteří se stanou součástí cyklu Hvězdy světové opery.

Rolando Villazón není přitom českému publiku žádným neznámým interpretem. V roce 2013 vzdal v českém hlavním městě poctu Verdimu a o rok později rovněž Mozartovi. V roce 2015 pak vystoupil spolu s italskou mezzosopranistkou Cecilií Bartoli. Fanoušky po celém světě si získává díky své elektrizující jevištní prezentaci i výjimečným smyslem pro humor. Díky tomu jsou jeho operní postavy tak neodolatelné. Kromě zpěvu se věnuje také operní režii, psaní a moderování televizních pořadů v Německu, Francii a Británii.

Během pražské show ho tentokrát doprovodí basista Ildar Abdrazakov, kterému jsou dobře známé všechny prestižní světové scény, a to včetně slavné newyorské Metropolitní opery. I on už českou metropoli dobře zná. Zavítal do ní totiž v roce 2015, kdy vystoupil na společném koncertu s ruskou sopranistkou Annou Netrebko, mezzosopranistkou Ekaterinou Gubanovou a tenoristou Aleksandrem Antonenko. Minulý rok pak vystoupil v Praze na recitále, během něhož ho doprovodil Český národní symfonický orchestr.

Společný koncert těchto dvou operních velikánů proběhne 20. listopadu ve Smetanově síni Obecního domu. Oba pěvce během show doprovodí Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou ruského dirigenta Guerassima Voronkova. Vstupenky je možné zakoupit v internetovém předprodeji v cenovém rozpětí od 700 do 5000 korun.