Chris Rea se v listopadu vrátí do Prahy. Přijede k nám představit nové album

Šestašedesátiletý hudebník Chris Rea v letošním roce na trh uvede nové album s názvem Road Songs For Lovers, se kterým se vydá i na turné. Jednou ze zastávek bude i naše hlavní město, kde se představí 7. listopadu.

Rea se narodil se v roce 1951 v anglickém Middlesbrough. Debutové album vydal v roce 1978 a pochází z něj i jeho první globální hit Fool If You Think It's Over. Pátého studiového alba Water Sign z roku 1983 se prodalo přes půl milionu kusů a hit I Can Hear Your Heartbeat bodoval v hitparádách po celé Evropě a ještě dnes ho můžeme často slýchat z rádií. Následné koncertování rozšířilo jeho fanouškovskou základnu, která mu zůstala věrná i po následující desetiletí. Období po vydání alba King Of The Beach v roce 2000 přineslo nejenom úspěch, ale bohužel i onemocnění, které vyústilo v kratší přestávku v jeho kariéře. Po ní se Chris Rea vrací ke svým bluesovým kořenům.

Mezi jeho největší hity patří songy Josephine, On The Beach, The Road To Hell, Julia a každý rok před Vánoci v rádiích můžeme slýchávat i jeho třicet let starý song Driving Home For Christmas. Jako všichni opravdu skvělí umělci i Chris Rea jde za svou jedinečnou uměleckou vizí cestou, která je ve své osobitosti výjimečná. Jeho dosavadní hudební tvorba je sice hluboce zakořeněná v rock'n'rollové DNA, ale sám Chris Rea je dnes považován za jakýsi blyštivý trn v oku hudebního průmyslu, který jej považuje za věčného outsidera.

Zpěvák, kytarista, malíř, který prodal více než 30 milionů alb po celém světě, plánuje v letošním roce vydat nové album, které pojmenoval Road Songs For Lovers. Desku podpoří i v rámci velkého turné, které odstartuje již 7. října v Amsterdamu. Přesně o měsíc později se opět představí i českým fanouškům, jeho koncert budou hostit prostory Kongresového centra v Praze. Vstupenky na tento koncert seženete v cenových relacích 1 090 - 1 790 Kč a budou v prodeji od 28. dubna 2017, kdy jejich předprodej začne úderem 9:00 hodin.