Lana Del Rey ohlašuje vydání čtvrté desky. Titulní píseň natočila s The Weekndem a je skvělá

Americká zpěvačka Lana Del Rey před pár dny oznámila, že své fanoušky v letošním roce potěší novou studiovou deskou. Její v pořadí čtvrté album vyjde pod názvem Lust For Life a již nyní jej avizuje stejnojmenný singl. Ten je duetem, který se zpěvačkou natočil kanadský zpěvák a skladatel The Weeknd.

Jednatřicetiletá zpěvačka, která se můžeš pyšnit například i prestižními cenami BRIT Awards nebo EMA či dokonce nominací na cenu Grammy, o sobě dala po čase vědět již počátkem tohoto roku, kdy veřejnosti představila romanticky laděný singl Love. Ve svojí novince Lust For Life sází na obdobný scénář, neb zmiňovanou píseň lze s trochou nadsázky považovat za jakýsi love song, ve které oba hlavní aktéři opěvují ty nejzákladnější pudy všech zamilovaných.

Singl, z kterého již na první poslech velmi příjemně mrazí, je opravdu skvostnou pozvánkou na novou desku, kterou zpěvačka dala do kupy opět s producentem Rickem Nowelsem. Tento Američan se podílel na všech jejích dosavadních albech, avšak popularitu získal v minulosti především za produkci alb a singlů pro Adele, Siu, Brandona Flowerse, Madonnu nebo Lykke Li. V roce 1997 napsal pro Celine Dion písně pro desku Falling Into You, která si následně na prestižních cenách Grammy odneslo ocenění Album roku.

I v případě songu Lust For Life odvedl skvělou práci, o čemž se můžete přesvědčit níže.