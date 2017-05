Queen se společně s Adamem Lambertem vrací do České republiky. V listopadu opět zahrají v pražské O2 areně

Americký zpěvák Adam Lambert se před časem stal novým hostujícím zpěvákem kapely Queen, s kterou se v roce 2014 vydal na společné turné. Jako nový hlas této britské legendy byl přijat vřele, což mohli posoudit i čeští fanoušci, kterým se hudebníci společně představili počátkem roku 2015. Další turné na sebe tedy nenechalo dlouho čekat a i tentokrát bude mezi evropskými zastávkami Praha.

Dnes, jen několik týdnů po ohlášení šestadvaceti termínů letního turné po Severní Americe, Queen + Adam Lambert potvrdili další koncertní vystoupení, v rámci kterých se v průběhu letošního roku vrátí do Evropy. Právě zveřejněný seznam obsahuje čtyřiadvacet zastávek a kapela na turné představí zcela novou produkci i výběr skladeb, který dle jejích slov přinese mnohá překvapení.

Kapela Queen odehraje společně s Adamem Lambertem svůj jediný koncert v České republice 1. listopadu, a to opět na stejném místě - v pražské O2 areně. Půjde navíc o první koncert v rámci turné, které se z Evropy přesune do Velké Británie. Poslední koncertní zastávka je pak plánována na 15. prosince do londýnské aréně Wembley.

V rámci chystaného turné kapela představí zbrusu novou show se speciálně navrženou a aktuálně nejmodernější produkcí. Výběr skladeb se bude nepochybně vztahovat k 40. výročí vydání nejprodávanějšího studiového alba kapely News Of The World z roku 1977, které obsahuje nesmrtelné hymnické skladby We Will Rock You a We Are The Champions.

Předprodej vstupenek, za které zaplatíte od 1 490 do 2 390 Kč, začne pro členy klubu Live Nation již 19. dubna 2017 v 10 hodin dopoledne a bude trvat do 20 hodiny druhého dne. Oficiální předprodej bude zahájen 21. dubna 2017, opět v 10 hodin dopoledne.