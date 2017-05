Linkin Park se už dočista zbláznili. Kytary nechali ve futrálu a v nové písni se už téměř jen rapuje

Pokud to počátkem roku vypadalo, že vydání nové desky kapely Linkin Park bude jednou z nejzásadnějších hudebních událostí tohoto roku, aktuální vývoj naznačuje, že půjde spíše o průšvih. První dva představené songy (Heavy a Battle Symphony) totiž nemají s dosavadní produkcí této americké kapely téměř nic společného a mnoha fanouškům tak při prvním poslechu nových písní spadla brada.

Kapela avizovala, že nová deska pojmenovaná One More Light bude hudebně jiná, ale takový skok asi nikdo nečekal. Lomené beaty, samply, moře elektronických zvuků a až zbytečně moc vokodérů - to vše jsou Linkin Park pro rok 2017. Šestice hudebníků z Kalifornie poslední měsíce asi až příliš poslouchala rádia a hlídala aktuální trendy, a rozhodla se novou deskou oslovit širší publikum.

To se jí může určitě povést, protože novinka Good Goodbye zapadá spíše do playlistu tanečních klubů než na rockové koncerty. Houpavý song podpořil americký rapper Pusha T a britský hiphopový zpěvák Stormzy, kteří tvrdosti písně také moc nepřidali. Zbývá jen doufat, že svým hudebním inovátorstvím, které Linkin Park vydají již 19. května, neztratí ty fandy, kteří jim byli věrni posledních dvacet let.

Připomeňme, že Linkin Park svoji novou desku přijedou představit i do Prahy. Kapela bude headlinerem letošního ročníku festivalu Aerodrome, který se uskuteční 11. června a nabídne i vystoupení kapel Simple Plan, Enter Shikari nebo Machine Gun Kelly.