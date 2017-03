Metallica ohlásila evropské turné. V dubnu 2018 zahraje v pražské O2 areně

Legendární Metallica na podzim minulého roku vydala skvělé album Hardwired ... To Self-Destruct, které se v letošním roce rozhodla podpořit na velkém turné. I když to na základě doposud zveřejněných koncertních zastávek vypadalo, že na české fanoušky zapomene, vše je jinak! Kapela dnes oznámila evropskou část WorldWired tour, která bude odstartována počátkem září dvěma koncerty v Amsterdamu. Praha přijde na řadu 2. dubna 2018. Předkapelou budou norští Kvelertak.

Metallica vznikla v roce 1981, založili ji bubeník Lars Ulrich s kytaristou a zpěvákem Jamesem Hetfieldem a stala se jednou z nejvlivnějších a komerčně nejúspěšnějších rockových kapel v hudební historii. Během své kariéry skupina prodala po světě na sto deset milionů alb a svým fanouškům se představila doslova na všech sedmi kontinentech.

Každý zákazník, který si zakoupí vstupenku na koncert, obdrží nové album Hardwired ... To Self-Destruct, a to buď jako fyzický nosič, nebo v digitální podobě. Zákazníci, na něž bude mít Ticketportal kontakt, obdrží e-mailem další informace od 27. března, a to podle doby zakoupení vstupenky. V případě objednání fyzického nosiče bude účtováno poštovné.

Vstupenky seženete v ceně 1300 - 3100 Kč, k jejich ceně bude připočten manipulační poplatek ve výši 100 Kč. K dispozici budou i tři druhy VIP balíčků, a to v ceně 5 699 až 64 200 Kč. Exkluzivní přednostní předprodej pro členy fan clubu (met club): Legacy members začne 21. března 2017 od 10 hodin dopoledne, standartní členové si je budou moci zakoupit již o hodinu později. Přednostní předprodej pro členy Live Nation klubu odstartuje 22. března v 10 hodin, oficiální předprodej pak začne 24. března, opět v 10 hodin dopoledne.