Kensington v Praze natočili nový klip. Na paškál si v něm vzali mobily

Pokud patříte mezi fanoušky holandské kapely Kensington, určitě jste si nenechali ujít jejich nedávný beznadějně vyprodaný koncert. Kapela, která aktuálně patří mezi nejúspěšnější nizozemský export, v polovině února beznadějně vyprodala pražský Lucerna Music Bar, což se rozhodla zaznamenat.

Právě pražský pobyt a následný koncert si kapela vybrala pro natáčení klipu k dalšího singlu z desky Control. Toto album vyšlo v minulém roce pouze digitálně, pokud fandíte fyzickým nosičům, tento týden si jej konečně můžete zakoupit i v českých obchodech. Najdete na něm například i song Bridges, který byl skupinou vybrán za další singlovou ochutnávku.

V něm si kapela bere na paškál fenomén dnešní doby - mobilní telefony a související lidské vztahy. "Je to videoklip o lidech, kteří podléhají mobilům a nechávají se jimi vysávat. Díky tomu už téměř nerozvíjejí reálné vztahy. Je to ale zároveň píseň i o odloučení. Všichni chceme být v neustálém kontaktu, ale když potom s někým opravdu jsme, čumíme do telefonu," dodává svorně kapela, kterou krom vlastních koncertů můžeme potkat i na aktuálním megalomanském turné Armina van Buurena s názvem Armin Only Embrace.

Jak se zdá, kapela začíná být v České republice opravdu velmi oblíbená. Jak jinak si vysvětlit, že se k nám již v dubnu opět vrátí. Její nadcházející vystoupení se uskuteční v rámci letošního Čarodějálesu, který se mezi 28. a 29. dubnem uskuteční v překrásném přírodním areálu brněnské Riviéry. Aktuální video k nádhernému songu Bridges lze tak brát jako velmi příjemnou pozvánku.