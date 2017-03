Pavel Callta natočil duet s Leošem Marešem. Oba jím zvou na jedinečný dubnový koncert

Je to zhruba šest týdnu, co zpěvák Pavel Callta představil svůj poslední singl. Vzhledem k tomu, že aktuálně platí za jednoho z nejproduktivnějších tuzemských interpretů, právě představuje svoji novinku Píšem si svůj sen, na kterou si pozval i moderátora a občasného rappera Leoše Mareše.

Hudebník na písni pracoval již od ledna a klip si zajel natočit na Sicílii. "Je to srdcovej song a natáčení bylo hektický, ale snad se vyplatilo čekat. Budu moc rád za vaše dojmy, komentáře a sdílení dál do světa, pokud vás to osloví," uvedl Callta na sociálních sítích. Jak dále dodává, tato píseň má jasné poslání: "Každej si může napsat svůj sen a jít podle něj..."

I když je pod songem podepsán především Callta, kterého v rámci Momenty Tour 2017 čekají už jen čtyři zastávky, smetanu díky této písní slízne především Leoš Mareš. Ten se v písni ujal jedné sloky a celé to pojal jako pozvánku na svůj první a zároveň jediný koncert ve svém životě. To ale vlastně ani nemusel dělat. Jeho na 27. dubna naplánovaný koncert ve Foru Karlín byl totiž velmi rychle vyprodán, a tak musel moderátor své předsevzetí porušit a rozhodl se přidat ještě jeden.

Ten se uskuteční 28. dubna opět v prostorách Fora Karlín, ale pokud chcete být u toho, určitě na nic nečekejte a hned si zakupte vstupenky. Aktuálně už je k dispozici jen několik desítek vstupenek na VIP galerii, za které zaplatíte 9 990 Kč. Lze očekávat, že na oba koncerty si Leoš pozve i řadu svých hudebních přátel, a díky novému duetu bude Pavel Callta jedním z nich.