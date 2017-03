Fanoušci Eda Sheerana nezklamali. Učinili z něj nejprodávanějšího britského umělce

Zatímco ve světě se čísla za první týden prodeje desky Eda Sheerana s názvem ÷ (aka Divide) teprve sčítají, ve Velké Británii mají jasno! Ed je novým králem tamějších hitparád a nejspíše ho z trůnu nějakou dobu nikdo nesesadí.

Jak již víte, rekordní prodeje album zaznamenalo hned první den, ale po týdnu jsou výsledky natolik fascinující a v britských dějinách natolik výjimečné, že zpěvák dokázal prolomit hned pět dosavadních rekordů. Především za první týden prodal své albové novinky celkem 672 tisíc kusů, což je po Adele a jejím albu 25 (800 tisíc) a Oasis s Be Here Now (696 tisíc) třetí nejlepší výsledek v dějinách. Zároveň jde ale o nejrychleji se prodávající album mužského interpreta.

Tím ale úspěchy Eda nekončí - jeho nového alba se prodalo víc, než všech dalších desek na příčkách 2 až 500, jinými slovy prodal víc kusů desek, než všichni ostatní za ním dohromady! Zároveň čtyřnásobně překonal loňský rekord Davida Bowieho, který v roce 2016 v prvním týdnu prodal svého alba Blackstar pouhých 146 tisíc kusů.

Vzhledem k tomu, že prodeje se v dnešní době počítají nejen z tržeb za fyzické nosiče, ale i z downloadů, a dále i ze streamů, padly rekordy i zde. Právě v rámci streamů jde s počtem 79 tisíc jednotek o nejúspěšnější album v dějinách Velké Británie, zároveň Ed dokázal zaujmout i milovníky vinylů, kdy se Divide stalo nejprodávanějším vinylem za posledních dvacet let.

Poslední rekord se týká singlové hitparády. Díky downloadům a streamům se totiž do oficiální prodejní UK Top 20 dostalo všech šestnáct písní z deluxe verze desky, z toho jich pět najdeme na pěti prvních příčkách. "Jsem zaskočen, nějak nechápu, co se v těch hitparádách stalo, ale samozřejmě mám obrovskou radost," dodal k výsledkům Ed Sheeran, který se již brzy vydá i na velké světové turné. Na většině zastávek ho jako host doprovodí jeden z velkých objevů posledních měsíců - zpěvačka Anne-Marie, kterou můžeme znát z nedávného hitu kapely Clean Bandit.