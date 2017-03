Novou desku představí českému publiku projekt Tosca. Do metropole dorazí již v pondělí!

V únoru představil elektronický projekt Tosca své osmé album Going Going Going, na které čekali fanoušci dlouhé tři roky od vydání předchozí desky Outta Here. Ve zbrusu nové nahrávce se vrací ve dvanácti nových písních ke svým kořenům.

Živě přijede formace ve složení Richard Dorfmeister a Rupert Huber představit nové songy i do české metropole, kde vystoupí již v pondělí 13. března v Lucerna Music Baru. Na nové rozmanité nahrávce dominují instrumentální beaty a originální zvuk. Posluchače zve do světa house music, ambientní elektroniky a funku.

V Lucerna Music Baru se ale chystá velká párty! Poté, co skončí koncert projektu Tosca, se publika ujme ještě samotný Richard Dorfmeister, jenž nabídne svůj DJ set. A bude to pastva nejen pro uši, ale také pro oči. Celý večer bude mít vizuální stránku pod palcem Luzy Dreams. toscay

Vstupenky na koncert jsou k zakoupení v internetovém předprodeji za 490 korun plus poplatky.