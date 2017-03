Metronome představil další interprety. Návštěvníci se dočkají hip-hopu i deep housu

Účinkujícími, kteří se na Metronome festivalu zařadí po bok Stinga, Kasabian a dalších, je skotské hip-hopové trio Young Fathers, které se proslavilo nejen ústředním singlem k druhému dílu Trainspottingu. Z Berlína zase přijede uznávaný deep house DJ, hrající pravidelně na Ibize, Solomun.

Young Fathers vznikli před necelými deseti lety ve skotském Edinburghu a od té doby vydali dvě studiová alba, tři EP a devět singlů. Za své debutové album Dead získali v roce 2014 britské hudební ocenění Mercury Prize. I když je mnoho lidí řadí do žánru hip-hop, jejich přesné vymezení možná ani nejde s jistotou určit: hip-hop říznutý popem na jedné straně, syntezátory na straně druhé a při živém vystoupení doplněný o bicí – to je kombinace, která zaujme nejen zapřisáhlé fanoušky hip-hopu, ale také ty, kteří se nebojí slyšet něco nového.

Texty písní se dotýkají sociálních témat, jako jsou války, rasismus nebo chudoba, čemuž pomáhá i fakt, že dva členové skupiny vyrůstali v konfliktních oblastech Afriky. O černošském původu dvou třetin Young Fathers svědčí i název jejich poslední desky White Men Are Black Men Too, který sám o sobě prozrazuje, že co se Young Fathers týká, nepůjde o žádný přeslazený pop.

Solomun se na housové scéně pohybuje již 15 let a za tu dobu získal tento bosenský rodák žijící v Berlíně za své sety a remixy desítky ocenění. Díky svým setům byl také v roce 2012 zvolen magazínem Mixmag DJ roku. Jeho slavný set pro Boiler Room z roku 2015 se dostal do TOP3 nejsledovanějších videí tohoto typu – dnes má již přes 20 milionů zhlédnutí. Po Berlíně je jeho druhým domovem Ibiza, kde vystupuje každou neděli v rámci konceptu Solomun+1 a kde před dvěma lety rozjel také Solomun+live, outdoor akci sestávající jen z live setů slavných DJs jako jeho hostů. Solomun si také zahrál minulý rok na populárním festivalu Tomorrowland. Čeští fanoušci ho mohou znát z pražského Roxy, kde je před dvěma lety Solomun zásoboval energií až do devíti ráno.

Young Fathers a Solomun se na Metronome festivalu přidají k legendárnímu Stingovi i Kasabian, s již dříve ohlášenou Shells tak doplní řadu zahraničních interpretů. Metronome festival se uskuteční 23. -24. června na Výstavišti Holešovice. Kromě zahraničních hudebníků se mohou diváci těšit také na Davida Kollera, Monkey Business, Ewu Farnou, Thoma Artwaye a Lenny.