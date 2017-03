Finská kapela HIM končí. S fanoušky se rozloučí na velkém turné, které zavítá i do Prahy

Kolem finské kapely HIM je již několik let naprosté ticho. Její poslední album vyšlo v roce 2013, následně pětice vyrazila i na velké světové turné. Poté se jednotliví členové stáhli do ústraní. Mlčení bylo prolomeno včera (5. března), kdy kapela na sociálních sítích oznámila konec.

Počátky kapely HIM sahají do roku 1991, ale globálně se skupina prosadila až o šest let později, kdy vyšlo debutové album Greatest Lovesongs Vol. 666. Na něj skupina zařadila i coververzi písně Wicked Game (původně od zpěváka Chrise Isaaka), a právě ta byla pro finské seskupení průlomovou. O dva roky později přišel singl Join Me, který se stal celosvětovým hitem a i v České republice se velmi rychle začala tvořit silná komunita fanoušků.

Skupina HIM, která je i díky charismatickému hlasu zpěváka Ville Vala považování za zakladatele hudebního stylu love metal, za šestadvacet let své kariéry prodala více než osm milionů hudebních nosičů. Natočila celkem osm studiových alb, vydala téměř třicet singlů a nechybělo ani několik kompilací, včetně jedné remixové.

HIM v oficiálním stanovisku, které okamžitě vyvolalo mezi fanoušky velký rozruch, uvádějí, že se s fanoušky rozloučí v rámci velké šňůry pojmenované FAREWELL TOUR. Její evropská část, která bude čítat pětadvacet zastávek, začne již v červnu a s krátkými pauzami bude trvat až do konce letošního roku. Fanoušci v České republice budou mít taktéž možnost se s touto finskou legendou rozloučit. Pražská zastávka, která se uskuteční ve Foru Karlín, je naplánovaná na 2. prosince 2017.