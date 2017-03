Vyznáte se v evropských filmech? Pak máte šanci podívat se na slavný festival v Cannes!

V květnu odstartuje jubilejní 70. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Cannes, který se řadí mezi ty nejstarší a nejprestižnější filmové akce na světě. Díky projektu Kreativní Evropa MEDIA se mohou ti největší filmoví fanoušci dostat na festival zcela zdarma.

V lednu odstartovala celoevropská soutěž, jež nese název #euFilmContest a potrvá do 17. března. V rámci ní musí soutěžící odpovědět na 25 otázek, které otestují jejich znalost současných evropských filmů. Do soutěže se mohou zapojit všichni starší 18 let. Desítku nejúspěšnějších pak projekt Kreativní Evropa MEDIA pošle na festival v Cannes, kde jim zaplatí ubytování i cestu. Soutěžit můžete ZDE.

Projekt Kreativní Evropa MEDIA je programem Evropské unie, který se zaměřuje na podporu evropského audiovizuálního průmyslu. Existuje již od roku 1991 a každoročně podporuje kolem dvou tisíců projektů včetně filmů, televizních seriálů, videoher, vzdělávacích programů, kin a dalších. V České republice vznikla díky podpoře od Evropské unie řada filmů, mezi než patří třeba Rodinný film nebo Bába z ledu. Program dále podporuje i filmové festivaly, jako jsou Anifilm v Třeboni, Letní filmová škola v Uherském hradišti či Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež.