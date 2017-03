Depeche Mode v den vydání nového alba odehrají bezplatný koncert

Depeche Mode mají propagaci nadcházejícího alba Spirit opravdu velmi dobře zvládnutou. Fanoušky masírují na sociálních sítích, v těchto dnech je můžeme vidět i v nejsledovanějších pořadech v televizi a v den vydání své novinky navíc odehrají bezplatný koncert.

Kapela Depeche Mode má následující dny naplánované do poslední minuty. Počátkem týden fanouškům na sociálních sítích nabídla pohled do zkušebny, z které probíhalo krátké živé vysílání, úspěšně představila singl Where's The Revolution v populární talk show Jimmyho Fallona a navíc se rozhodla dodržet svůj zvyk a u příležitosti vydání nového alba opět odehraje speciální koncert.

Když kapela před čtyřmi lety vydala album Delta Machine, uskutečnil se koncert ve Vídni, tentokrát se fanoušci z celého světa sjedou do Berlína. V rámci pravidelných akcí s názvem Telekom Street Gigs se v berlínském Funkhausu uskuteční intimní show, na které Depeche Mode odehrají několik svých velkých hitů, ale především poprvé naživo zahrají i několik písní z nové desky Spirit.

Koncert bude přenášen internetem do celého světa, zdarma ho bude mít k dispozici všech 2,8 miliónů klientů nadnárodního telefonní společnosti, kteří využívají službu Entertain TV. Pokud chcete být na místě a zažít Depeche Mode téměř nadosah, máte možnost. Lístky na tento ojedinělý koncert nejde nikde koupit, můžete je pouze vyhrát. Návod najdete zde.