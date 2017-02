Švýcarský producent EDX vystoupí na jaře v Praze

V současnosti velmi žádaný producent, jehož deep / progressive house skladby se pravidelně umisťují na předních příčkách tanečních hitparád, autor celé řady hitů a oblíbených remixů – to je Maurizio Colella, ve světě taneční hudby známý jako EDX, který vystoupí 31. března v pražském klubu Roxy.

Na scéně se tento švýcarský DJ pohybuje již 23 let a v poslední době zakotvil zejména v labelech Spinnin Records a Spinnin Deep. Velký úspěch mu přinesla v roce 2011 jeho show No Xcuses na rádiu Sirius XM a následné letní hostování v klubu Space na Ibize. Rok poté vydal debutové album s názvem On The Edge, na kterém pracoval téměř dva roky a podílely se na něm i slavné vokalistky jako Nadia Ali, Sam Obernik a další.

Mezitím EDX vypiloval svůj zvuk do více klubové podoby s prvky progressive deepu a future houseu, což mu zajistilo uznání Davida Guetty, Afrojacka a jeho kvalitní produkce si všiml také Avicii. Ke spolupráci si jej přizvali například Deadmau5, Axwell, Armin van Buuren, Kaskade nebo Steve Angello.

Jako dj obletěl EDX již několikrát doslova celou planetu, své největší hity jako Missing, Belong, Roadkill, High On You hraje v klubech a na festivalech v USA, Brazílii, Asii, Austrálii i v Evropě, kde pokaždé předvede parádní djskou show. V České republice se na ní mohou fanoušci podívat 31. března, kde EDX zahraje v pražském klubu Roxy.