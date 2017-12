Kapela Harlej neusínají zimním spánkem a připravuje se na sérii prosincových koncertů  

Pardubice, Strakonice, Příbram, Klatovy i Svitavy - to jsou města, která se už podzimní rockové nálože od kapely Harlej dočkala. Turné však není ještě ani zdaleka u konce a v prosinci zavítá formace v čele se zpěvákem Tomášem Hrbáčkem ještě do dalších tří koncertních hal. Jaké to budou?

Prosincovou koncertní šňůru zahájí kapela v plzeňské Šeříkovce, kde vystoupí 8. prosince. V neděli 16. prosince se jí dočká i publikum v Městském společenském domě v Kolíně. Koncertní rok 2017 pak zakončí vánočním vystoupením, které se odehraje jen dva dny po Štědrém dnu, tedy 26. prosince v Sálu Záložna v Mladé Vožici.

Svou podzimní koncertní šňůrou navázala kapela Harlej na úspěšné jarní turné. Návštěvníci se mohou během koncertů těšit nejen na písně z novinkového alba Hodný holky zlý kluky chtěj, ale také na kultovní hitovky, mezi nimiž nebudou zcela jistě chybět Svařák, Pověste ho vejš nebo Z kuby kiwi. Jako předskokan vystoupí na koncertech pražská rocková kapela Dilated.

