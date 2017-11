Colours 2018: Ostravu rozzáří britský písničkář George Ezra nebo punkové duo Slaves 

Miláček hitparád George Ezra nebo bláznivá punková dvojice Slaves. Colours of Ostrava 2018 začíná vybarvovat zatím veskrze černobílé omalovánky headlinerů, kteří by příští rok v červenci znovu měli dostat vítkovické publikum.

A jejich úloha nebude jednoduchá. Organizátoři ostravského hudebního svátku nastavili letos velmi vysokou laťkou s účastí Imagine Dragons, Midnight Oil nebo zpěvačky LP (reporty z jednotlivých dnů si můžete přečíst na našem webu). K dvojici britských interpretů, kteří byli aktuálně ohlášeni, pořadatelé už dříve přidali například jamajského muzikanta Ziggyho Marleyho a jeho Melody Makers, zpěvačku Auroru nebo časté návštěvníky České republiky Cigarettes After Sex.

Do světla pozornosti ale ostravští nyní vysouvají umělce z britských ostrovů. Ezra s jeho nezaměnitelným hlasem zaujal především skladbami o evropských metropolích. Na vrcholu hudebních žebříčků se ale přece jen usadila spíš píseň Budapest než Barcelona. Rodák z anglického Herefordu zaujal také klipem k singlu Listen to the Man, kde si zahrál představitel filmového Gandalfa či Magneta z X-Menů, herec Ian McKellen. Jak přibližuje ředitelka festivalu Zlata Holušová, Ezra zřejmě v Ostravě představí i zcela nový materiál.

"George Ezra v současné době připravuje druhé studiové album, jehož předzvěstí je aktuální singl Don't Matter Now. Těšíme se, že na Colours of Ostrava představí nejen známé písně, ale právě i nové skladby."

Aspirant na ceny Brit Awards, BBC Music Award nebo Ivor Novello Award předskakoval hvězdnému Samu Smithovi a zářil i na festivalu v Glastonbury.

To punkoví Slaves jsou zážitek z úplně jiného soudku. Duo, které příští rok oslaví šesté narozeniny možná čelí nesmyslné kontroverzi útočící na význam jejich názvu (Slaves=Otroci podle zlých jazyků odkazuje na rasovou nesnášenlivost), na pódiu ale nijak "neOrtelí" a předvádí naopak přímočarý, zuřivě chrlený punk, obohacený o prvky garážového rocku, hardcore a chytlavých bluesových riffů.

Isaac Holman a Laurie Vincent se s debutovým albem Are You Satisfied? vyšplhali na přední místa britské hitparády a byli nominováni na prestižní Mercury Prize. Na své druhé desce potom spolupracovali například s americkým raperem Mikem D nebo Beastie Boys.

Další ročník festivalu Colours of Ostrava vypukne 18. července 2018. Čtyřdenní vstupenky jsou již v prodeji.

Foto: Christopher Anderson (George Ezra)

30.11.2017 | Tomáš Fiala