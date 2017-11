Kapela The Tap Tap opět chystá Mikulášskou! Pozve na ní Ondřeje Rumla, Ivu Pazderkovou i Romana Zacha  

Mikulášská kapely The Tap Tap se letos uskuteční již šestým rokem a stala se tak již neodmyslitelnou součástí prosincového kulturního programu v české metropoli. Tentokrát proběhne 5. prosince ve Foru Karlín, kde se odehraje speciální koncert, na němž s pořádající skupinou vystoupí ještě mnoho dalších hostů. Chybět nebude ani mikulášská nadílka pro malé i velké diváky.

A koho se kromě The Tap Tap návštěvníci dočkají? Celým večerem provedou ostřílení moderátoři Ladislav Angelovič a Tomáš Cikrt. Až ze Spojených států dorazí do Prahy folková zpěvačka Gaelynn Lea, která i přes svůj tělesný handicap vyniká nejen zpěvem, ale rovněž hrou na housle. Na koncertu představí svou novou skladbu I See It Too ze svého připravovaného sólového alba. Spolu s The Tap Tap pak zazpívá společnou píseň Two Roads.

Na Mikulášské vystoupí také Ondřej Ruml, Adam Vojtěch, Iva Pazderková, Roman Zach, dívčí sbor Puellae cantantes a sbor Canticorum jubilo, s nímž zpívá i Jiří Drahoš, kandidát na prezidenta. Ani on by tak neměl na mikulášském večírku chybět. Hlavní hvězdou večera bude ale samozřejmě kapela The Tap Tap. Ta představí mimo jiné i svou novinku Sako.

30.11.2017 | Barbora Bittnerová