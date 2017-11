Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota a Neděle jsou jména sedmerčat, dívek, které vyrůstají spolu v utajení až do dospělosti. Zatímco doma jsou každá jiná, na veřejnosti jsou všechny tou samou ženou, Karen Settman. V pondělí ráno se za Karen převlékne Pondělí, v úterý si paruku a dokonalý vzhled Karen nasadí Úterý, a tak dále. Nikdy z bytu nevyjde více sester současně, a aby nebyly odhaleny, každý večer ta, co byla venku, sděluje ostatním všechny detaily toho, co během svého dne zažila.

Jednoho dne se však Pondělí nevrátí domů včas, což zbylých šest žen pochopitelně znervózní. Další den tedy vysílají ven Úterý, aby nenápadně zjistila, co se se sestrou stalo. Když však zmizí i ta, sestry Settmanovy postupně přijdou nejen na to, že o jejich existenci ví i někdo další, ale i na to, že minimálně jedna z nich před ostatními skrývala tajemství, které celou jejich pracně vybudovanou image může během několika hodin nenávratně zničit.

Noomi Rapace, která se pro akční filmy snad narodila, se zde ambiciózně představuje hned jako sedm postav současně. I když to je neobvyklé, herečka nám nedává poznat žádnou novou polohu, je prostě stejná jako v jakémkoli jiném akčním filmu. Asi by ji nerozhodilo, i kdyby měla být dvaceti různými postavami v jednom jediném filmu, prostě by je zahrála všechny stejně. Ačkoli se celková myšlenka a námět zdá jako vskutku originální, v průběhu některých scén si možná pomyslíte, že je nejspíš sester tolik, aby jich hodně mohlo umřít a pořád nějaké zbyly.

Kromě Karen Settman jsou ostatní osoby v příběhu téměř všechny nepodstatné, vyjma dědečka Terrence (Willem Dafoe), který pro dívky už od dětství vytvářel celý svět, v němž měly přežít - od skrytého bytu přes identické digitální náramky až po pravidla, jež musely pro vlastní dobro dodržovat. Poslední postavou, která stojí za zmínku, je Nicolette Cayman (Glenn Close). Během své politické kariéry zavedla zákon omezující počet dětí na rodinu a nyní je hlavní hrozbou pro všechny "sourozence" - což je mimochodem slovo, které ve filmu představuje něco mezi ošklivou nadávkou a smrtelnou nemocí.

Snímek 7 životů přinesl relativně nový nápad a navíc ho i docela dobře využil v průběhu celého děje, tedy nejen na nalákání zvědavých zákazníků do kina. Film opravdu baví od začátku do konce, a i když je chvílemi těžší se v sestrách orientovat, rozhodně příběh udrží pozornost a vzbuzuje opravdové napětí a zvědvost, jak to tedy ve skutečnosti bylo, kdo prozradil jejich tajemství a co se sakra stalo s Pondělí. Pro ty, kdo se rádi odreagovávají u honiček, stříleček a mlátiček a snesou hodně krve a sem tam i uříznuté prsty nebo vydloubnuté oči, je 7 životů ideálně strávenými dvěma hodinami v pohodlné sedačce kina.

