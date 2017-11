S novým albem dorazí do české metropole The Charlatans  

Different Days je již třináctým studiovým albem kapely. A vypadá to, že až teď našli The Charlatans svou pravou hudební tvář. Vše vystihuje optimistická píseň There Will Be Chances, kde frontman kapely Tim Burgess zpívá: “Odešel jsem, když jsem myslel na minulost, na místo, které miluji, ale do kterého se nemůžu vracet - všechno je v přítomnosti.” Právě optimismus provází celou novou nahrávku.

Na album si kapela přizvala celou řadu přátel. Nutné bylo především najít nového bubeníka, jelikož původní bubeník a zakládající člen skupiny Johnny Marr v roce 2013 zemřel na rakovinu mozku. Bylo mu pouhých 44 let. Na jeho místo nastoupil Pete Salisbury.

Svou staronovou tvář přijede kapela představit také svým českým fanouškům. Ti se na ní mohou těšit 21. února, kdy vystoupí The Charlatans v pražském klubu MeetFactory. Vstupenky jsou již nyní k zakoupení v internetovém předprodeji za 690 korun. Na místě v den konání koncertu si pak zájemci připlatí ještě o stokorunu více.

29.11.2017 | Barbora Bittnerová