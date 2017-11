Britští Turbowolf míří na Prahu! Českým fanouškům představí své nejnovější album  

Kapela Turbowolf není na rockové scéně žádným nováčkem. Již v roce 2010 vyrazila na evropské turné s kapelou Korn a norskými blackmetalisty ze skupiny Dimmu Borgir. Na svém kontě má ale i koncerty na mnoha známých zahraničních festivalech. Zahrála si třeba na Downloadu, Sonisphere, Loveboxu či Great Escape. Ještě před vydáním svého debutu s názvem Turbowolf pilovala svůj hudební styl na turné se skupinami The Eighties Matchbox B-Line Disaster, The Computers či Dinosaur Pile-Up.

Po debutovém albu následovalo ještě Covers EP Vol 1, na němž představili členové kapely svým fanouškům cover verze písní od The Hives či MGMT. V roce 2015 pak vydala skupina svou druhou desku Two Hands. Z ní pochází i dva známé singly Rabbits Foot a Nine Lives. Během své hudební kariéry se kapela proslavila specifickým stylem, v němž kombinuje prvky mnoha hudebních žánrů - mimo jiné i rock&rollu, psychedelie, heavy metalu, punk rocku a elektroniky.

Připravovanou třetí studiovou desku vyjede kapela představit živě na turné, během něhož zavítá rovněž do české metropole. V Praze vystoupí 29. března v Lucerna Music Baru, jen dvacet dní po vydání nahrávky The Free Life. Vstupenky budou k zakoupení v internetových předprodejích či na pokladně Lucerna Music Baru od 1. prosince. Zájemci je seženou za 330 korun. Na místě se v den konání koncertu cena vyšplhá na 390 korun.

29.11.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout