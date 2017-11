The Illusionists do Prahy opět dovezou nejúspěšnější kouzelnickou show v historii Broadwaye 

Původně se měli The Illusionists se svou show nazvanou Live From Broadway zastavit v Praze na čtyři večerní představení. Jelikož ta byla ale velmi rychle beznadějně vyprodána a poptávka po vstupenkách neutichávala, rozhodli se organizátoři přidat ještě další čtyři odpolední show. Ty se budou konat ve dnech od 11. do 14. ledna v Kongresovém centru Praha vždy od 16:30.

A čím formace The Illusionists své fanoušky tak láká? Všech sedm jejích členů patří mezi reprezentanty světové kouzelnické elity. A chystají pro návštěvníky skutečně dechberoucí show plnou dokonalých triků a iluzí, během nichž dojde k popření fyzikálních zákonů. Každý protagonista je mistrem svého oboru. Nechybí kouzelníci, manipulátor, eskapologista ani neslavnější ženská iluzionistka Josephine Lee. Ti na pódiu předvedou iluze, čtení myšlenek, úniky z pout i vodních pastí.

“Celosvětově renomovaní The Illusionists navazují na legendární mistry magie, jakým byl například Harry Houdini. Využití nejnovějších technologií, světelné efekty, působivá scéna i kostýmy v této show ale posouvají kouzelnickou tradici o notný kus dál,” lákají organizátoři na jedno z osmi chystaných vystoupení, “představení The Illusionists sahá daleko za hranice lidské představivosti a vítá návštěvníky ve světě, kde nerozeznají realitu od iluze.”

The Illusionists vystupovali během své existence již ve více než 200 městech po celém světě. V celkem 25 zemích jejich show již zhlédly desítky miliónu lidí. Kam přijedou, tak je o ně neskutečný zájem. Držiteli prodejního rekordu jsou v Sydney, v Londýně, v Mexico City i v Melbourne. Jejich pražská představení bude v lednu moderovat a tlumočit Libor Bouček.

28.11.2017 | Barbora Bittnerová