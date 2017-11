Rock for People zveřejňují program na příští rok. V Hradci zahrají In This Moment, Skillet a Pop Evil 

Tuzemskou premiéru tak například zažije kalifornská metalová kapela In This Moment v čele se svou vokalistkou Mariou Brink. Ta kromě neuvěřitelného charisma disponuje i hlasem, který dokáže dokonale skombinovat vysoko položené tóny jejího čistého vokálu s mocným screamem, ze kterého až běhá mráz po zádech. Oblíbenost této metalové pětice a její nesmazatelný otisk v americkém metalu dokazují miliony zhlédnutí na YouTube i úspěch jejích šesti alb. S nejnovější deskou Ritual z července letošního roku vystoupí kapela jistě i na Rock for People.

Poprvé do České republiky v rámci Rock for People zavítají také američtí hard rockoví Pop Evil, kteří tento styl dokáží kombinovat s post-grunge a alternativním metalem. Za svou hudební kariéru, která trvá již šestnáct let, stihli Pop Evil vydat celkem čtyři studiová alba a celou řadu songů, jako jsou třeba Monster You Made či Trenches, které zabodovaly u rockových fanoušků a dosahují milionových zhlédnutí na YouTube.

Návštěvníci příštího ročníku Rock for People se mohou těšit také na jeden veliký comeback – po dvou letech do Hradce zavítají oblíbení memphiští Skillet, kteří jsou právem řazeni k nejúspěšnějším rockovým kapelám 21. století. Na svém kontě již mají přes jedenáct milionů prodaných desek, jednu platinovou desku za album Awake i vítězství v Billboard Music Awards. Rockový čtyřlístek měl v tomto roce napilno: nahrál silnou akustickou verzi písně Stars pro film The Shack (Chatrč), vydal zoombie video k Back from the Dead a před několika dny vydal exkluzivní edici Unleashed Beyond, která navazuje na poslední album Unleashed s pěti dosud nevydanými songy a remixy.

Festival Rock for People odstartuje u Hradce Králové 4. července 2018 a během tří nabitých dní nabídne to nejlepší z rockové scény. Vstupenky jsou v prodeji na www.rockforpeople.cz, aktuální edice celofestivalových pasů je do konce roku v prodeji za výhodnou cenu 1600 Kč.

