10 dětských knížek pod vánoční stromeček 

1) My rybáři z Lužnice (Viktor Mastník)

Povídková rybářská knížka My rybáři z Lužnice vypráví příběh o Kryštofovi a jeho partě, kteří si užívají dobrodružství v jižních Čechách na řece Nežárce a Lužnici a také na tamějších malebných rybnících plných nejrůznějších ryb. Učí se, jak se stát dobrým rybářem – co znamená čeřínek nebo řízkovnice a jak se starat o ryby. Viktor Mastník v ní určitě použil nejen svoje vlastní vzpomínky na rybaření, ale i vyprávění svých dětí, které podle jeho slov neustále blbnou kolem vody a ryb.

Kniha je vhodná pro děti od šesti let.

2) O díře z trychtýře (Petr Stančík)

Unikátní artová pohádka je zajímavá především tím, že nemá hlavního hrdinu, jen jednu díru skrz knihu. Přes ní můžete foukat bubliny nebo pít brčkem. Napínavý příběh téhle díry se odehrává v gastrokosmu v jedné kuchyni, kde hledá planetu, na které žijí její kamarádky. Autorem knihy je navíc držitel ceny Magnesia Litera za román Mlýn na mumie Petr Stančík a výtvarnice Toy Box, která získala loni Zlatou stuhu za komiks Moje kniha Vinnetou, ji doplnila o čtyřicet celostránkových ilustrací.

Kniha je vhodná pro děti od pěti let.

3) Komodo (Petr Sís)

Indonéský ostrov Komodo je známý zejména díky velkým ještěrům a unikátní růžové pláži, možná proto si ho Petr Sís vybral jako prostředí pro svůj nejnovější příběh. Hlavní hrdina knihy miluje vše, co se týká draků, proto se ho rodiče rozhodnou vzít na výlet do Indonésie, kde má žít největší ještěr na světě. V knize pro začínající čtenáře se lehoučce prolíná realita s dětským sněním v dobrodružném příběhu.

Kniha je vhodná pro děti od pěti let.

4) Shakespeare (Renáta Fučíková)

Renáta Fučíková se rozhodla ve své knize Shakespere odvyprávět dvanáct divadelních her (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře) jednoho z nejznámějších dramatiků všech dob, které přeložil Jiří Joska. Hry navíc doplnila informacemi o jejich vzniku a historickými souvislostmi, například popisuje renesanční architekturu nebo módu. Autorka také samé do knihy namalovala mnoho ilustrací, za které dokonce získala cenu Zlatá stuha 2017 v kategorii Literatura faktu pro děti a mládež.

Kniha je vhodná pro děti od deseti let.

5) Tiché šlapací království (Zdeněk Svěrák)

Zdeněk Svěrák je známý nejen díky svým nesrátnoucím písničkám, ale také díky filmovým a knižním pohádkám pro malé i velké. Tiché šlapací království vyšlo už v šedesátých letech jako rozhlasová pohádka, která ale byla v roce 1968 zakázána, jelikož se příliš podobala tehdejším poměrům v Československu. Příběh totiž vypráví o království, ve kterém se nesmí mluvit moc nahlas, kdo tento zákaz poruší jdou kvůli Špicolovi do vězení.

Kniha je vhodná pro děti od osmi let.

6) Každý má svou lajnu (Petra Dvořáková)

Pro odrostlejší děti napsala Petra Dvořáková příběh Každý má svou lajnu o sourozencích Adamovi a Kateřině, které spojuje malé město, škola a hlavně florbal. Trénují několikrát týdně, aby s týmem vyhráli krajský pohár. Kromě toho ale řeší nejrůznější problémy v dospívání – hádky rodičů, první lásky nebo spory s nepřátelskou partou. Vše ale na pozadí velkého sportovního dobrodružství a možná i vítězství.

Kniha je vhodná pro děti od deseti let.

7) Doteky přírody (Václav Chaloupek)

„Zdálo se ti, zdálo…“ nebo „Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší…“ Václav Chaloupek se před několika lety proslavil hlavně roztomilými večerníčky s vlčaty, které se jmenovaly Bráškové, medvíďaty (Méďové) a jednou malou neposednou vydrou (Vydrýsek). V nové knížce Doteky přírody si trochu odběhnul od zvířat i k rostlinám nebo třeba houbám. Vysvětluje, co je upolín, lakušník, sklenobýl nebo čertkus a taky, kde se dají najít orchideje nebo hřiby. Děti se v ní ale také dozví o lesních zvířatech, například jelenech nebo lasicích. Výpravná kniha je navíc doplněna fotografiemi Taťány Typltové, díky kterým mohou děti prozkoumávat tajemství lesa z domova.

Kniha je vhodná pro děti od šesti let.

8) Překlep a Škraloup (Tomáš Končinský)

Všem je jasné, že lidé stárnou. Z dětí se stávají rodiče, a z nich zase dědečkové a babičky. Ale co věci? Jak se z krásné nové židličky stane oprýskaný krám? Podle knížky Překlep a Škraloup Tomáše Končinského malí tvorové, kteří způsobují stárnutí všech věcí. Třeba takový skřítek Překlep je zodpovědný za chyby v knížkách a právě on prožije velké dobrodružství při putování za Zubem času, ale co s tím vším má společného mluvící hovnivál?

Kniha je vhodná pro děti od šesti let.

9) Hravouka (Tereza Vostradovská)

Jak tlejí listy? Kdo si nejraději pochutná na myšce? Jak vypadá noha žáby? Tohle všechno se mohou děti dozvědět buď na procházce do lesa, a nebo z nové Hravouky Terezy Vostradovské. Průvodkyní jim v ní ale místo rodičů bude myška, která je naučí, jak rozeznat ovoce od zeleniny, co jsou to letokruhy nebo obkreslovat tvary pecek. Všechno si s nimi zapíše do sešitu a stihne i poradit, jak si vyrobit herbář.

Kniha je vhodná pro děti od čtyř let.

10) Polární pohádka (Daniela Krolupperová)

Do teplých pelíšků a k dobrému čaji se ale v téhle zimě nejvíc hodí Polární pohádka od Daniely Krolupperové. Mrazuvzdorná pohádka popisuje v devíti příbězích osudy malé sněhové vločky, která se i přes rozkaz své maminky nechala odfouknout větrem. Na dlouhém putování přes širé moře zažije nejrůznější dobrodružství, nakonec se jí ale přece jenom podaří vrátit domů. Jak totiž všichni víme, všude dobře, ale doma je nejlíp.

Kniha je vhodná pro děti od šesti let.

27.11.2017 | Dominika Kubištová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout