Druhý díl nepříliš úspěšné komedie Táta je doma v mnohém navazuje na svého strašího bratra. Děj začal tam, kde skončil. Dusty a Brad se usmířili, bydlí vedle sebe a společně vychovávají své děti. Stali se z nich totiž "spolutátové" a právě se chystají na svoje první "spoluVánoce". Má to jen dva háčky, Dusty se pořád bojí biologického táty své nevlastní rozmazlené dcerunky, a navíc se jejich rodina rozrostla o další dva táty.

Opakování starých chyb

I v některých scénách se režisér Sean Anders (Millerovi na tripu) snaží navázat na první díl. Například příchod obou nových tátů, tedy otců Dustyho a Brada, je natočený úplně stejně jako příjezd Dustyho před třemi lety. Když se na scéně objeví El Padre (tedy otec Dustyho v podání Mela Gibsona), opět se po něm zálibně dívají letušky. A ano takovéhle momenty, které záměrně parodují scény z Táta je doma, jsou komické. Bohužel se ale tyhle kapky zábavy ztratí v moři nudy a nekonečných pádů a kotrmelců, které už snad nerozesmějí ani malé dítě, a to je ostatně další podobnost s prvním dílem.

Pomalu se ztrácející vtip, který dál a dál mizí s každou další minutou, je ale problémem všech dnešních komedií, za to snad Táta ani nemůže. Budiž mu k dobru, že ze začátku je divák schopen udržet pozornost, jelikož na scéně jsou nové postavy (dámy, řekněme si to upřímně, hlavně Mel Gibson). Dokonce to vypadá, že Táta je doma se rozjel na druhý pokus správným vánočním směrem. Čím víc se ale naší "spolurodince" blíží Vánoce, tím jsou méně zábavní a ani několik uměle našroubovaných zápletek, které stejně nikam nevedou, to nemůže zachránit.

Vzhled na prvním místě

Jediným tahounem snímku je nakonec Mel Gibson, ten ostatně vždycky věděl, Po čem ženy touží. Bohužel v "tátovi" je Patriot tak trochu Mužem bez tváře. Jediné, co o něm víme, je, že se o Dustyho nikdy nestaral (teď se to snaží napravit) a že je děvkař, a to je málo. Ačkoli Táta je doma je komedie, pořád by si zasloužila u nových tváří trochu propracovanější charakteristiku postav, to platí i pro Bradova tátu Johna Lithgowa a biologického otce Dustyho nevlastní dcery Johna Cenu. Jediné štěstí je, že Šílený Max je zřejmě Navždy mladý a stejně jako Dustyho táta umí divačkám zamotat hlavu tak, že si možná těch drobných nedostatků ani nevšimnou. Ani diváci ale nemusí truchlit, o jejich pozornost se postará Linda Cardellini a Alessandra Ambrosi.

Úplný vánoční (ani nevánoční) propadák se nicméně nekoná. Táta je doma 2 je prostě klasická americká vánoční komedie (s živým betlémem, barevnými svetry i Santa Clausem), které by "jen" slušelo trochu víc vtipu a trochu míň sentimentálního konce. Jako předskokan tedy tento snímek víceméně prošel, ale netrpělivě čekáme, co je pro nás letos připraveno dál.

24.11.2017 | Dominika Kubištová