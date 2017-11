Vánoční tradice v průběhu staletí přiblíží expozice ve ctěnickém zámku 

Muzeum hlavního města Prahy (MMP) pořádá v Zámeckém areálu Ctěnice od 26. listopadu do 4. února výstavu Praha v čase vánočním s podtitulem Tradice a řemesla od adventu do Hromnic. Návštěvníky seznámí s oslavami těchto svátků v české metropoli od 19. do minulého století.