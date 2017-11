King Krule se premiérově představí v Praze. Doveze s sebou novou desku  

V říjnu vydal King Krule své v pořadí již třetí studiové album The Ooz, z něhož vypustil ještě předtím singly Czech One a Dum Surfer. Nejen ty v současné době představuje na rozsáhlém evropském turné, které zahájil 20. listopadu v britském Bristolu. Po Velké Británii se zpěvák přesune do Francie, Itálie, Švýcarska, Dánska, Švédska, Irska, Slovinska, Maďarska či Rakouska.

A při plánování štace nezapomněl ani na své české fanoušky. Ve středu 14. února dorazí tak vůbec poprvé do Prahy, kde vystoupí v klubu Roxy. Poté zahraje King Krule také v polské Varšavě a v litevském Vilniusu. Návštěvníci koncertů se mohou těšit nejen na jeho nejnovější tvorbu, která v sobě mísí prvky punku, jazzu, hip hopu i trip hopu.

Součástí hudební scény se stal Archy Ivan Marshall v roce 2010, kdy vystupoval pod názvem Zoo Kid. Své debutové album 6 Feet Beneath the Moon v roce 2013 vydal již pod aktuálním pseudonymem King Krule. Následovala deska A New Place 2 Drown, na níž však vystupoval pod svým skutečným jménem. The Ooz je tak třetí studiovou deskou anglického hudebníka, avšak druhou King Krula.

Vstupenky jsou k dostání v běžných internetových předprodejích za 690 korun. Na místě si v den koncertu zájemci zaplatí 790 korun.

