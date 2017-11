Do Plzně se příští rok přiřítí heavy metalová lavina. Dorazí Judas Priest a Megadeth  

Americká skupina Judas Priest funguje již od roku 1970. Zpěvák Rob Halford vstoupil do kapely ale až v roce 1974, kdy nahradil Alana Atkinse. Srdce fanoušků si kapela získala již svým debutovým albem Rocka Rolla. Mnohé jejich písně se staly hymnami heavy metalu a melodického hardrocku. Můžeme zmínit třeba songy jako Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Stained Class, Hell Bent For Leather, British Steel či Screaming for Vengeance.

I přes mnohé personální změny existuje kapela dodnes. A neustále ukazuje, že rozhodně nepatří do starého železa. V roce 2010 získala dokonce prestižní Grammy za nejlepší metalové číslo. Během připravovaného turné, v rámci něhož dorazí rovněž do západočeské metropole, opět dokáže, že má stále co nabídnout a že zvládne publikum rozparádit “jako za mlada”. “Se všemi svými zbraněmi a zesilovači vytočenými do jedenácti dá kapela všem svým fanouškům jednu z posledních možností stát se svědky konečného kovového zážitku, kterým Judas Priest jsou,” lákají pořadatelé.

Kapela dorazí do Plzně spolu se skutečně speciálním hostem. Na koncertu s ní totiž vystoupí rovněž kapela Megadeth, která si během posledních dvou dekád vydobyla své nepřehlédnutelné místo na metalové scéně. Návštěvníkům nabídne svůj typický kytarový styl, komplexnost, komplikované hudební motivy i pompézní kytarová sóla. Na svém kontě má již patnáct alb, poslední s názvem Dystopia vydala minulý rok.

Koncert kapel Judas Priest a Megadeth proběhne 12. června 2018 v Home Monitoring Areně v Plzni. Předprodej vstupenek startuje 23. listopadu v 9 hodin. Zájemci seženou lístky v rozmezí od 1290 do 1790 korun.

22.11.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout