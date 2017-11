Brno zaplaví čokoláda. Letošní Čokoládový festival přivítá první návštěvníky už v pátek  

Čokoládový festival je jedinečnou příležitostí pro ty, kteří si bez čokolády a dalších cukrovinek nedokáží svůj život představit. Na ploše o rozloze 1 300 metrů čtverečních nabídne návštěvníkům kulinářskou přehlídku, během níž vystoupí se svými nápaditými recepty známí kuchaři, ale rovněž prodejní stánky a dětský koutek.

Do Brna dorazí třeba šéfkuchař Marek Váňa, jenž před návštěvníky připraví čokoládové pralinky s moučnými červy, dýňovou polévku s bílou čokoládou v suchém ledu a vanilkovou krupicovou kaši z espumy s čokoládovým sněhem. Václav Kijonka pak naučí děti vyrábět pralinky nebo upéct brownies. Čokoládové donuty bude pak na místě připravovat společnost Tupperware. K ochutnání bude připraveno i čokoládové pivo, vafle, fondány, čokoládové víno či čoko-kebab.

Kromě kuchařských show připravují organizátoři i různé workshopy, na nichž se pobaví jak děti, tak dospělí návštěvníci. Účastníci se mohou zapojit rovněž do soutěže o skútr. Vstupné na festival činí 60 korun. Pro seniory, děti a studenty je pak připraveno akční vstupné. Děti do šesti let mají navíc na akci vstup zcela zdarma.

22.11.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout