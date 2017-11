Japonsko přivezlo v rámci Japan Week do Prahy to nejlepší ze své kultury

Japan Week: Japonský kulturní týden je akce s jednatřicetiletou tradicí, představující světu to nejlepší z Japonska a jeho kultury. Každý rok se pod záštitou IFF (International Friendship Foundation) koná v jiné zemi a do České republiky letos zavítala pro velký úspěch již podruhé. Co všechno s sebou přinesl jeho zahajovací víkend?