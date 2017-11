Glosa: Kdo vyhraje komiksový dostih? Stáj DC Comics pustila na dráhu koně Justice League 

Letošní závod obou společností opět sledují statisíce diváků. Marvel pustil na dráhu tři silné a zkušené závodníky: Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Strážci Galaxie 2), Spider-Man: Homecoming a Thor: Ragnarok. DC Comics vsadili na novou klisnu Wonder Woman a hřebce Justice League (Liga spravedlnosti), který v sobě spojuje to nejlepší z jejich stáje.

Letošní filmový steeplechase

V květnu se na trať dostali noví Guardians a stejně jako jejich o několik let starší bratr si (teď už očekávaně) udělali pohodlný náskok. Nikdo nečekal, že by je Wonder Woman mohla doběhnout, a přesto se to stalo. DC Comics konečně ve své stáji našel důstojného soupeře pro Marvel. V červenci pak vyběhl nový Spider-Man a na trati byli tři vyrovnaní soupeři, o všem měli rozhodnout až podzimní závodníci. První se na trať dostal další Thor, který se svým vtipem nechal už vyběhlou trojici daleko za sebou. Všichni fanoušci napjatě očekávali, co se stane, až se do závodu dostane Justice League.

Tým Justice League se skládá jak z legend komiksového závodu, tak z nováčků. Flashe a Wonder Woman diváci už dobře znají, poprvé ale na dráze vidíme Aquamana a Cyborga. Postavy, které mají velký potenciál - škoda, že jejich samostatné snímky jsou naplánované až na rok 2018 a 2020. Kdybychom jejich osudy znali už před uvedením Justice League, určitě by byl film hodnocen ještě lépe. Nedostatečně vysvětlená minulost postav je ostatně specialitou DC Comics. Liga spravedlnosti ale (narozdíl od Suicide Squad) funguje. Několik týdnů po Thorovi to každopádně trochu vypadá, že DC Comics začínají používat stejné tréninkové metody jako Marvel, hlavně vtip a propracovanou barevnou scenérii v pozadí. Závod se ale díky tomu stává konečně zajímavým.

Jak dostihy začaly

Jazýček vah, na kterých leží tyto dvě společnosti, přitom dlouho zůstával nemilosrdně a hlavně nehybně nahnutý ke stáji Marvel. Jakmile v roce 2008 vypustili hřebce Iron Mana, získali si tisíce srdcí po celém světě a možná i v mnoha generacích znovuprobudili lásku ke komiksu. Od těch dob mnozí z komiksových fanoušků Marvelu pouze čekají závod od závodu na další fantastické hrdiny.

Přitom první ve světě komiksových dostihů byla stáj DC Comics, která poslala na dráhu takové matadory, jako jsou V jako Vendeta nebo Watchmen, a hlavně v roce 2005 vyběhl první hřebec ze tří bratrů Batmanových, které trénoval samotný Christopher Nolan. Možná že díky oceňovanému režisérovi nebo bezkonkurenčnímu Jokerovi v podání Heatha Ledgera tato trilogie v podstatě jako jediná z dílny DC Comics očarovala široké publikum. S výjimkou těchto koní totiž nikdy nedokázal snímek v dostihu oblíbenosti doběhnout stáj Marvel s jejich nejlepším koněm Avengers.

Trénink v podobě samostatných filmů

Avengers v roce 2012 podle mnohých rozdrtili všechno, co kdy DC Comics na dráhu vypustili. Jejich největší výhoda spočívala v tom, že předem v samostatných filmech představili svůj tým, Captaina Americu, Hulka, Thora i už zmiňovaného Iron Mana. Jediní "bez minulosti" zůstali Hawkaye a Black Widow, což je možná ten důvod, proč jsou nyní málokdy odpovědí na otázku: "Koho máš s Avengers nejraději?". Diváci jim (pokud nečtou komiksy) nedokážou porozumět, nedokážou se vcítit do jejich jednání. Zbytek týmu už ale v minulosti okouzlil děti i dospělé, a tak se dalo čekat, že i jejich spojení budou mít diváci rádi.

Vyrovnaný závod čekalo publikum už loni

DC Comics se oproti tomu pustilo do týmové hry až před rokem. Suicide Squad (Sebevražedný oddíl) měl být velkolepým comebackem, esem celého závodu. Trailery naznačovaly, že by Marvel mohl mít v závodě velkou konkurenci, publikum se bláznivě těšilo na Jokera i Harley Quinn, a potom přišlo zklamání. Nezajímavý, plytký děj a hlavně nulová minulost postav. Publikum se dožadovalo samostatných filmů, chtělo vědět víc o svých hrdinech. Druhým esem v témže roce měl být Batman vs Superman, a ačkoli jsme motivaci hrdinů znali, ani tentokrát to nefungovalo. Šance přitom byly velké. Marvel v loňském závodu vsadil na mnohými kritizovaný další díl Captaina America a na nováčka Doctora Strange, který ale smetl DC Comics, jako by závodil už roky. Šance, kterou v DC Comics nedokázali využít.

Teprve letos se DC Comics začíná stávat rovnocenným soupeřem pro už dlouho vítězící Marvel. Jestli je to náhoda, nebo DC konečně vsází na tréninkovou metodu, která funguje, ukážou ale až nejbližší závody. Příští rok hodlají DC Comics postavit do závodu samostatné snímky o Aquamanovi, Batmanovi a Flashovi. Po Justice League hlavně od prvního jmenovaného čekáme skvělý výkon. Na druhou stranu si ale Marvel pro publikum připravil něco extra: Black Panther, Ant Man and the Wasp a nejoblíbenějšího koně ze světa komiksu Avengers: Infinity War. Obávám se, že v dalším závodě všechno hraje spíš pro Marvel, ale po letošním závodě už to není tak jisté jako v minulých letech.

