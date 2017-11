Iron Maiden se znovu vydávají na turné. Zastaví se i v České republice 

Evropské turné Legacy Of The Beast World Tour započne již 26. května v estonském Tallinnu a skončí 10. srpna v londýnské O2 aréně, předpokládá se však, že se celé turné protáhne až do dalšího roku. Koncept nového turné byl inspirován mobilní hrou Iron Maiden a stejnojmennou komiksovou knihou, proto bude scéna obsahovat řadu různých, ale vzájemně propojených „světů“.

Na koncertech pak zazní především hity z osmdesátých let, které budou doplněné o skladby z novějších alb. „Jak naši fanoušci dobře vědí, od doby, co se Bruce a Adrian znovu připojili k Maiden na počátku milénia, přistupujeme k jednotlivých turné v určitém cyklu – střídáme turné k novým albům s turné History/Hits. Rádi takhle pracujeme z mnoha důvodů, a to nejen proto, že tento systém dává skupině příležitost hrát jak nový materiál, tak i starší hity, o kterých víme, že je fanoušci vždy rádi slyší. Takhle to je vždy čerstvé pro naše fanoušky, ale i pro nás,“ vysvětluje manažer Iron Maiden Rod Smallwood.

„Pro tohle History/Hits turné, na kterém zazní starší hity, jsme se rozhodli postavit téma na názvu Legacy Of The Beast – Odkaz, který se nám dokonale hodí. Poskytuje prostor pro naši kreativitu a spoustu zábavy, hlavně s Eddiem,“ doplnil Smallwood s tím, že nechce příliš prozrazovat. Iron Maiden na většině evropských koncertů doplní americká metalcore skupina Killswitch Engage.

Iron Maiden zahrají pro české publikum 20. června 2018 na letišti v pražských Letňanech. Oficiální předprodej bude zahájen 24. listopadu v 9 hodin v sítích Ticketpro a Ticketportal a ceny vstupenek se budou pohybovat od 1490 do 1950 Kč.

