Chinaski dorazí během svého nejvýpravnějšího turné také do Prahy 

Kapela Chinaski láká kromě vymakané výpravy rovněž na svých pětadvacet hitů, mezi nimiž nechybí ani písně z aktuálního alba Není nám do pláče. V pořadí třináctou studiovou desku vydala skupina v květnu tohoto roku a právě kvůli její propagaci připravila toto turné, během něhož již navštívila Ostravu, Zlín, Hradec Králové, Brno, Jihlavu a České Budějovice. V úterý 14. listopadu se Chinaski zastaví ještě v Liberci, aby následně celé turné završili 16. listopadu koncertem v pražské O2 areně, jež je již nyní kompletně vyprodaná.

“Výprava turné je obrovská, jen technický projekt vznikal tři čtvrtě roku. Z technického hlediska je zajímavé například velké množství LED ploch, z nichž některé jsou pohyblivé a dokáží scénu dynamicky měnit. Tato technologie, která je ekonomicky velmi náročná, je v rámci Česka i Slovenska ojedinělá. Ani z předních světových kapel ji nemá každý,” vysvětlil ještě před turné Martin Duda ze společnosti High Lite Touring, jenž stojí za koncepcí scény.

Fanoušci si během koncertů užívají rovněž interaktivní projekce. Do nich se mohou zapojit i samotní návštěvníci. Co pro to musí udělat? Stačí, když na sociální sítě nahrají fotografii z koncertu s hashtagem #neninamdoplace. “Databázi šťastných okamžiků vytváříme s fanoušky skoro rok. Nyní ji zakomponujeme i do projekcí, takže se lidé uvidí. Vizuál některých skladeb je na nich dokonce postavený,” upřesňuje Martin Pokorný z pořadatelské agentury BrainZone.

Návštěvníci O2 areny se mohou navíc těšit na tradiční novozélandský tanec haku, který v současnosti proslavil především ragbyový tým Nového Zélandu All Blacks. “Fanouškům jsme tanec slíbili, pokud halu vyprodají, a to se stalo,” uvedla na pravou míru kapela. Zájemci si navíc před koncertem budou moci v hale prohlédnout ve virtuální realitě místa, kde se nahrávka Není nám do pláče natáčela. Spolu s kapelou dorazí i slovenský zpěvák Peter Aristone.

12.11.2017 | Barbora Bittnerová