Adam to skutečně nemá jednoduché, tři spolužáci, co mu do vlasů lepí žvýkačky, pronásledují ho na kolech a skateboardech a berou mu věci, ho dostávají do problémů, z nichž nekompetentní ředitel školy viní Adama. Ten se ze všech lidí může spolehnout pouze na svou maminku Shelly. Jejich pevné pouto je však narušeno, když Adam náhodou zjistí, že mu matka celý život lhala o tom, že jeho otec zemřel. Adam ve vzdoru uteče z domu a rozhodne se otce najít - to ještě však ani netuší, do jakého dobrodružství se pouští.

Adamův táta je Lesní muž (neboli anglicky legendární "Bigfoot"). Adam chce svého tátu zpátky domů, současně ho však považuje za zarostlé zvíře a monstrum... později se ale naučí, že být synem Lesního muže má i svoje výhody. Aby ale příběh měl nějaký spád, musí tu být i nějaké čisté zlo a záporáci, o jejichž zápornosti není pochyb - ty v tomto příběhu představuje HairCo., společnost věnující se dokonalým účesům a genetickým mutacím, díky nimž porostou vlasy i těm, kteří od přírody plešatí.

Proto se ředitel úspěšné HairCo. snaží Lesního muže ulovit a dělat na něm pokusy. Genetická mutace rychle rostoucích vlasů je přesně to, co mu chybí k nekonečnému bohatství. Adam naruší dlouhá léta tátova skrývání, a dostane tak do nebezpečí celou svou rodinu a všechny přátele svého otce - kterými jsou zvířata v lese. To, co je na začátku filmu prezentováno jako "výhoda Lesních mužů", tedy schopnost mluvit se zvířaty, je kupodivu později úplně normální i pro další postavy.

Film kromě tohoto obsahuje i další nesmysly a záhady (od kdy firma zbankrotuje, když zničíte budovu, v níž sídlí? atd.) a celkově je pro dospělého diváka víceméně neúnosný. Maxinožka je totiž jen dalším animákem, který na chvilku zabaví vaše děti, postrádá však jakoukoli zajímavou či originální myšlenku, a do pár týdnů nebudeme vědět, že vůbec existoval. Hloupé dialogy, předvídatelný děj, záporáci jako by sem zabloudili z Na vlásku - vypadají na vlas stejně - a mohli bychom pokračovat. Jediným prvkem, který celý film dělá alespoň o kapku snesitelnějším, je hezký a ve filmu šikovně využitý soundtrack, to je taky jediné, co se z celého Maxinožky dá s čistým svědomím doporučit.

Názor informuji.cz: 30% Maxinožka

9.11.2017 | Káťa