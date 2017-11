Nejslavnější detektiv na světě, legendární Hercule Poirot, netouží po ničem jiném než po zasloužené dovolené. Sotva se však jeho podivínská duše začne rozplývat nad dokonale upečenými chleby a dokonale připravenými vajíčky, už je volán k naléhavému případu do Londýna. Z Istanbulu je tam nejlepší spojení Orient expresem, a tak si narychlo sežene místo ve vlaku, v němž si plánuje odpočinout alespoň trochu. To se mu však nezadaří, jelikož cestu provází až podezřelé množství smůly - nejprve má vlak nehodu, při níž z důvodu sněžné laviny vykolejí, a v zápětí zde navíc dojde k vraždě.

Hercule Poirot, dožadující se marně svého klidu a obyčejného předání případu policii, je tak povolán do služby, a jak se ukáže, nejedná se o žádnou jednohubku. Případ je vskutku komplikovaný a hodný opravdu jen toho nejlepšího v oboru, a tím náš génius s majestátním knírem rozhodně je. Ačkoli panovaly jisté obavy z obsazení Kennetha Branagha - málokdo si ho v roli staršího moudrého detektiva dovedl představit - role mu padla jako ulitá. Polovinu tváře mu zakrývají vousy, a tak hraje převážně očima a hlasem a jeho výkon lehce předčí mnohá (obecně spíše skeptická) divácká očekávání.

Celý film navíc zdaleka nestojí jen na něm, v tomto snímku se lze bavit o hvězdném obsazení i ve většině "vedlejších" rolí - tedy co se týče zejména postav podezřelých. Daisy Ridley, Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Judi Dench, Tom Bateman, Willem Dafoe a další by možná zasloužili více prostoru, jejich obsazení i do ne tolik výrazných rolí však zajišťuje filmu takovou úroveň, která se jen tak nevidí.

Totéž lze říci i o dalších prvcích filmu - vydařenost postav není jen prací herců, i scénář je znamenitý. Snímek buduje napětí takovým způsobem, že kdo předlohu Agathy Christie nezná, asi si nedovolí si v průběhu filmu odskočit. Zvědavost, jak vše tedy ve skutečnosti bylo, přibije diváky do sedaček a nepustí je až do úplného vyřešení případu. Kenneth Branagh neodvádí skvělou práci jen jako herec, ale i jako režisér.

Kamera dokonale zobrazuje obrovskou sílu vlaku oproti lidem a obrovskou sílu přírody, v porovnání s níž je vlak jen jako dětská hračka. Úžasné záběry na zasněžené hory i sílu motoru vlaku překoná snad jen skvělá kamera uvnitř vagonu. Film rozhodně stojí za vidění, a to v kině. Z příběhu řešení jedné neobyčejné vraždy se zde stal plnohodnotný epický a vizuálně úžasný velkofilm, který se někomu místy může zdát až přehnaný, tak či tak je Vražda v Orient expresu opravdu příjemným překvapením. A když se na konci dočkáme i náznaků možného pokračování, není už snad ani možné, aby někdo odešel ze sálu kina zklamaný.

Názor informuji.cz: 90% Vražda v Orient expresu

8.11.2017 | Káťa