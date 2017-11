Kapela Jelen vydává živé dvojalbum a pokřtí svůj zpěvník  

“Jedna z nejúžasnějších nocí loňského roku byl náš prosincový koncert ve Velkém sále pražské Lucerny. Lucerna? Opravdu? Nezdálo se nám to. Stalo se to a my si na památku ten koncert nahráli. Jsme pořád ta stejná banda jako na začátku, ale také jsme opravdová kapela. A opravdová kapela se o svou hudbu vždy dělí se svými fanoušky,” vysvětlili Jeleni důvod vydání nového živého dvojalba, které je naplánováno na 10. listopad. Kromě živého záznamu, kde s nimi zpívá oblíbené písničky 2500 dalších přítomných fanoušků, se na nich nachází rovněž dvě bonusové nahrávky - Domů a Plny dom.

Pro fanoušky si kapela připravila na listopad ještě další překvapení. “Často se nás ptáte na texty a akordy k písničkám. Něco je na internetu, něco občas někomu napíšeme na papír, ale už i nám začalo chybět to něco, kde by byly všechny naše dosavadní písně pohromadě,” pokračuje kapela, “zpěvník, uděláme zpěvník, řekli jsme si, a jaké bylo naše překvapení, když se stejným nápadem přišli naši přátelé z nakladatelství Grada.”

Kapela pokřtí nové živé dvojalbum i zpěvník v pátek 10. listopadu. Křest propojí s akustickým vystoupením, které se uskuteční od 16 hodin v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí. Tento krátký set bude pozvánkou na vánoční koncerty, které kapela absolvuje během prosince. Krátkou koncertní šňůru odstartuje 3. prosince v Brně, následovat bude Ostrava, Havlíčkův Brod a Praha, kde 17. prosince ve Foru Karlín vánoční turné zahájí. Kromě Jelenů se mohou fanoušci těšit na Debbi a Kateřinu Marii Tichou.

