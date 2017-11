Pražskou Tipsport Arenu už za pár dní rozdivočí legendární Marylin Manson 

Marylin Manson vyrazil na své pozdně letní turné k aktuální desce Heaven Upside Down, v pořadí desáté v jeho osobitém repertoáru. Už samotná deska vzbudila velký rozruch, když její autor změnil název z původního Say10 a protáhl oficiální vydání o několik měsíců. Z původní valentýnské únorové senzace se stala novinka teprve říjnová. 6. října spatřilo světlo světa 10 nových songů, které hudební kritici i fanoušci amerického zpěváka nedočkavě očekávali. Protože se hovořilo o tom, že předposlední, v pořadí devátá deska s titulem The Pale Emperor byla na zpěvákovy poměry vcelku klidná, na desítku byli všichni hodně zvědaví.

Podle kritiků se v ní Manson vrací ke svému asi nejslavnějšímu období z druhé půlky devadesátých let, kdy se kapela vyznačovala spíše temným rockem s metalovými vsuvkami. Nicméně ať už je deska jakákoliv, zpěvákův charakteristický projev stále zůstává a je připraven jím šokovat v listopadu i pražské publikum, které bude mít možnost všech 10 nových songů vyslechnout na vlastní uši.

Zážitek z pražské Mansonovy show byl nejprve ohrožen jeho úrazem, když na sebe na začátku října převrátil na new yorském koncertu část dekorace v podobě obří makety dvou pistolí. Po koncertě skončil v nemocnici a zrušil hned devět následujících vystoupení v dalších amerických a kanadských městech. Od 15. října by však měl být znovu na nohou, a tak se mohou čeští fanoušci těšit na originální mansonovské představení.

Marilyn Manson je hudební a stylistický chameleón, který si nechal narůst dlouhé vlasy v období desky Antichrist Superstar v roce 1996, obnažil umělé poprsí a nechal se ovlivnit Davidem Bowiem a glamrockovou vizáží koncem devadesátých let, a na počátku roku 2010 si zas nechává dorůst vyholené obočí. Je impozantní s makeupem i bez něj. I dnes díky své již klasické tvorbě představuje "hrozbu pro nevinnou americkou mládež". Jeho fanoušci ale dobře vědí, že nabízí mnohem víc. Především ohromnou zábavu na jevišti i mimo něj, a to po několik desetiletí, Marilyn Manson je talentovaný hudebník a umělec, muž, který se může právem chlubit hrdou přezdívkou The God of Fuck.

Koncert Marylina Mansona se v Praze uskutečí 19. listopadu od 19:00 a jsou ještě k dispozici poslední vstupenky na sezení.

7.11.2017 | Mona