Divadlo X10 nabídne unikátní divadelní maraton. Zasoutěžte si s námi o vstupenky!  

A o co se vůbec jedná? The 24 Hour Plays je mezinárodně licencovaný projekt, jehož počátky lze nalézt před patnácti lety na Broadwayi. Odtud se pak rozšířil do dalších zemí světa. V rámci projektu vzniká celkem pět krátkých divadelních inscenací - a to od napsání textu přes nazkoušení hry až po večerní premiéry. Akce se účastní významní divadelní umělci bez nároku na honorář.

„Od této akce si kromě jiného slibuji, že upozorní na povahu divadla jako živého umění, které je nutné sytit novými impulsy, aby nezatuchlo. Bude to skvělá příležitost k setkání,“ dodává dramaturg Divadla X10 Ondřej Novotný. Akce se zúčastní třeba dramatici Ondřej Cikán, Tomáš Dianiška a Petr Maška i režiséři Jan Nebeský, Jiří Pokorný, Jan Frič, Martin Františák a Michal Hába. Návštěvníci se mohou těšit rovněž na herce souboru Divadla X10 i dalších pozoruhodných herců pražských i mimopražských divadel.

Výsledek jejich 24-hodinové práce budou moci návštěvníci zhlédnout v sobotu 11. listopadu. A vy u toho můžete být zcela zdarma. Stačí se zúčastnit naší soutěže a být mezi vylosovanými šťastlivci, kteří získají vstupenku nejen pro sebe, ale rovněž pro svůj doprovod.

Soutěžní otázka: Kolik nových inscenací bude během premiéry představeno?

Správné odpovědi zasílejte na email soutez@informuji.cz do čtvrtka 9. listopadu 2017. Z došlých odpovědí vylosujeme dva výherce, kteří si odnesou dvě vstupenky.

Poskytnutá emailová adresa nebude použita k marketingovým účelům ani k jiné manipulaci.

Vyhrazujeme si právo soutěž kdykoliv ukončit případně změnit její pravidla.

