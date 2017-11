Do Prahy se vrátí Ozzy Osbourne. S sebou doveze i Johnnyho Deppa, Alice Coopera a Joa Perryho  

Pět desetiletí, 18 2632 dnů, přes 2 500 koncertů. Takové je skóre hudební kariéry Ozzyho Osbourna. Přestože jeho kapela Black Sabbath již společnou jízdu ukončila, divoký zpěvák si koncerty přeci jen ještě užije. Alespoň do roku 2020, kdy turné Farewell, které odstartuje v květnu příštího roku v Mexiku, ukončí. Ozzy Osbourne se totiž nechal slyšet, že se jedná o jeho zřejmě úplně poslední koncertní šňůru.

“Lidé se mě stále ptají, kdy že to půjdu do důchodu,” směje se dnes již legendární hudebník, “tohle bude moje poslední světové turné, ale nemůžu říci, že ještě tu a tam nevystoupím.” Nepůjde tak zřejmě o definitivní tečku jeho hudební kariéry. V Praze se představí 13. června pod širým nebem na letišti v Letňanech. Oficiální internetový předprodej vstupenek startuje 9. listopadu 2017 v 9:00. Jeden lístek seženou zájemci v cenovém rozmezí od 1490 do 1950 korun.

A jelikož není Ozzy Osbourne žádný troškař, na turné s sebou přibere skutečně speciálního předskokana. Do Prahy tak díky němu zavítá superskupina Hollywood Vampires, jejímiž členy jsou Joe Perry z Aerosmith, zpěvák Alice Cooper a herec Johny Depp. Tato hvězdná trojice oslavuje rockové vzory 70. let minulého století a jejich tvorbu. V roce 2015, kdy vznikla, vydala i stejnojmenné album, na kterém je spolu s nimi slyšet třeba i Paul McCartney nebo Dave Grohl z Foo Fighters.

6.11.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout