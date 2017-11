Jak probíhá den ve světě zvířat? BBC přichází s novým snímkem Earth: Den na zázračné planetě

Jak název napovídá, dokumentuje tento snímek jeden den na Zemi a to z pohledu několika zástupců zvířecího království. Příběh začíná daleko ve vesmíru a za příjemného hlasu Roberta Redforda (v českém znění Ivana Trojana) ukazuje naši planetu nejprve zpovzdálí. Jak úžasné je, že zrovna my máme to štěstí obývat jedinou planetu svého druhu, tedy planetu, kde je možný život? A život tak pestrý, komplikovaný, neuvěřitelný a přes to skvěle fungující. Člověk si ve svém běžném denním programu jen málokdy najde čas nad tímto faktem přemýšlet, proto je dobře, že se tvůrci rozhodli celý film zahájit právě tímto způsobem a navnadit tak diváky na následující scény.

Východ Slunce. Pro zvířata představuje Slunce a jeho poloha na nebi neodmyslitelnou součást jejich životního režimu, a proto hraje i ústřední roli v tomto snímku. S východem přichází totiž nový začátek a sluneční svit doprovází pak zvířata při jejich odlišných poutích za potravou, partnerem nebo domovem po zbytek dne. Sledujeme neohrožené zebří hříbě, které se snaží vyrovnat dospělým a zvládnout každodenní životní překážky nedlouho po tom, co se naučilo chodit. Na jiném kontinentu zase roztomilý lenochod vystupuje ze své komfortní zóny, aby se vydal hledat lásku. A daleko, uprostřed oceánu, odpočívá vorvanní rodinka.

Se západem Slunce se mnoho zvířat ukládá ke spánku a začíná nabírat síly na další těžký den. Nesmíme ale zapomínat na živočichy, kteří žijí převážně v noci. Zajímavá je i spojitost s lidmi, kdy tvůrci upozorňují na to, jak se s vynálezem umělého osvětlení lidstvo snaží bojovat s tmou a narušuje si tak původně přirozený cyklus, na který je lidské tělo zvyklé.

Vytvořit zajímavý přírodovědný dokument, který by vybočoval z řady mnoha jiných v minulosti natočených, není zrovna lehký úkol. BBC si svými vlastními pořady nastavilo pomyslnou laťku poměrně vysoko. V době, kdy se díky technologicky velmi vyspělým kamerám dají natočit kvalitní a detailní záběry i těch nejzvláštnějších a nejnebezpečnějších zvířat na zemi, je potřeba přidat ještě něco víc. A to se autorům Earth: Den na zázračné planetě zcela nepovedlo. I přes to se ale jedná o příjemně strávených 95 minut, které mohou obohatit diváky všech věkových kategorií o to, jak úžasně život na planetě Zemi funguje.

8.11.2017 | Tereza Bourová