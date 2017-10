(Víkendová) Ji.hlava 2017: Poroty odhalily výsledky na stranickém sjezdu 

Předposlední den festivalu právě končil, ale před DKO, jedním z kinosálů, byl nátřask. Mezi desítkami tváří a novinářů jste mohli rozeznat například Sašu Uhlovou, Apolenu Rychlíkovou nebo Víta Klusáka. Všichni se tu sešli kvůli jedinému, Ji.hlava měla odhalit své vítěze. Stranický sjezd pod názvem Česká radost mohl začít.

Celý večer otevřelo předání ceny za nejlepší radiodokument, který získala Tereza Reková za Matěje. "Filmu se audioreport určitě vyrovná, zkuste to," nabádala všechny přítomné autorka a pak už to šlo jako na drátkách. Další na řadě byla sekce Mezi moři, ve které získaly cenu dva snímky zvláštní uznání Lidé - oblázek od Jivko Darakchieva, Perrina Gamota a Opera o Polsku Piotra Stasika. "Náš malý film se nyní stal o něco větším," okomentoval cenu tvůrce Lidé - oblázek.

Krav maga přítomné nenadchla

Stejně jako u filmů na TV Nova musela hned po dvouch úvodních vyhlášeních přijít přestávka v podobě krav magy, kterou se jeden ze skupin snažil "vtipně" komentovat jako sportovní zápas. Bohužel tím většinu diváků spíš znudil než pobavil, a možná i proto se ze zadních řad po skončení ozývalo "bučení". Stejně jako na tom sportovním zápase. "Myslím, že to celé stojí na typicky českém přístupu - udeř a zmiz," okomentoval kulturní vložku moderátor večera.

Dále porota vyhlásila Cenu za přínos světové kinematografii, kterou získal francouzský dokumentarista Marcel Ophüls. "Už jsem tu asi naposled, jelikož je mi za dva dny devadesát let," zavtipkoval umělec. „Dokumentární film tu není proto, aby dával falešnou naději, ale aby se snažil přiblížit pravdě. Protože bez pravdy skutečnou naději nezískáme. Jakkoli mohou dokumentaristé reflektovat politiku, nikdy by ji neměli vytvářet, protože v rukou politiků by se jejich filmy staly nástrojem ideologie nebo marketingu,“ okomentoval později trendy v dokumentárním filmu. Další cenu v kategorii Silver Eye získal snímek Krev a písek od Matthiase Kreppa.

"Už jsem tu asi naposled, jelikož je mi za dva dny devadesát let."

Hranice práce na druhou

Poté nastalo další kulturní okénko, tentokrát folklórní. Na pódium naběhlo několik žen a mužů a za zvuku lidové hudby začaly předvádět, jak se okovává kobyla, přičemž kobyla byla jedna z vystupujích slečen. A mohlo se přejít na Cenu diváků. Poprvé ten večer porotci řekli jméno Apoleny Rychlíkové, která ve spolupráci s novinářkou Sašou Uhlovou vytvořila dokument Hranice práce pro cyklus Český žurnál. „Porota oceňuje lidský vklad Saši Uhlové, která se na všednodenní skutečnost vykořisťovaných lidí dokázala podívat poctivě, konkrétně, empaticky, bez ideologizování," znělo vysvětlení.

Co už televizní kamery neviděly

Konečně se diváci dočkali předávání prestižní ceny Česká radost. V této kategorii vyhrály celkem čtyři dokumenty - zvláštní cenu Poslední šichta Tomáše Hisema od Jinřicha Andrše a Všechno má svůj čas Violy Ježkové, hlavní cenu Hranice práce Apoleny Rychlíkové a studentskou cenu Milda Pavla Křemene. "Televizní diváci nás opustili, ale my předáváme další ceny," řekl po vyhlášení hlavní ceny moderátor, cenu studentské poroty si tedy už mohli užít jen lidé přítomní v sále. "Děkuji panu Jakešovi, že to se mnou zvládl a že mě nenutil jíst švestkové knedlíky," řekl ke své výhře režisér filmu Milda.

"Děkuji panu Jakešovi, že to se mnou zvládl a že mě nenutil jíst švestkové knedlíky."

Zbývaly ještě čtyři kategorie. První, Opus Bonum, vyhlásila jediná členka poroty Laila Pakalnina. "Za použití filmového jazyka k vyjádření nevyjádřitelného. Za film," vyjádřila se. Sekci vyhrál snímek Zeď Dmitry Bogolubova. Druhá kategorie, První světla měla hned tři vítěze, dva hlavní - Panoptic Rany Eid a Meteory Gürcana Kelteka - a jednoho studentského, Tvoření spravedlnosti Sarah Vanhee. "Rád bych poděkoval Marku Hovorkovi, že nás sem pozval a my jsme si tu užili krásný čas," poděkoval Keltek česky za svou cenu, čímž roztleskal celé publikum.

Když zbývaly poslední dvě sekce, netrpělivostí a nudou se ošíval celý sál, předávání cen dosáhlo dvou hodin. Předposlední kategorií byla Fascinace, ve které porota ocenila zvlášním uznáním Konec časů Milcho Manchevského a hlavní cenou Lidé lodí Sarah Woodové. Na konec byla vyhlášena Fascinace: Exprmntl.cz. "Ušetřili jsme spoustu peněz, porota je stejná," zavtipkoval nakonec moderátor. Porota ocenila poslední dva snímky - zvlástní ocenínění získala Tradice Kateřiny Turečkové a hlavní cenu Konzerva Lucie Navrátilové. "Vedení školy má moc, ale nemá imaginaci," pustila se do FAMU Turečková v reakci na to, že byl ze školy vyhozen její učitel.

A pak už s humorným přeřekem uvedl moderátor poslední bod programu. "Film natočil Emmanuel...ehm...Yen L'Hénoret." Začalo promítání závěrečního snímku Kandidát: Vzestup Emmanuela Macrona.

Kompletní výsledky Ji.hlavy

Sekce OPUS BONUM

Nejlepší světový dokumentární film 2017: Zeď (Stena, Dmitry Bogolubov, Rusko, 2017)

Sekce MEZI MOŘI

Nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy 2017: Opera o Polsku (Opera o Polsce, Piotr Stasik, Polsko, 2017)

Zvláštní uznání: Lidé-oblázek (People Pebble, Jivko Darakchiev, Perrine Gamot, Velká Británie, Francie, 2017)

Sekce ČESKÁ RADOST

Nejlepší český dokumentární film 2017: Český žurnál: Hranice práce (Apolena Rychlíková, Česká republika, 2017)

Zvláštní uznání: Poslední šichta Tomáše Hisema (Jindřich Andrš, Česká republika, 2017) a Všechno má svůj čas (Viola Ježková, Česká republika, 2017)

Cena studentské poroty: Milda (Pavel Křemen, Česká republika, 2017)

Sekce FASCINACE - Světová soutěž

Nejlepší experimentální dokumentární film 2017: Lidé lodí (Boat People, Sarah Wood, Velká Británie, 2016)

Zvláštní uznání: Konec časů (The End of Time, Milcho Manchevski, Kuba, Spojené státy, 2017)

Sekce FASCINACE: EXPRMNTL.CZ

Nejlepší český experimentální dokumentární film 2017: Konzerva (Lucie Navrátilová, Česká republika, 2017)

Zvláštní uznání: Tradice (Kateřina Turečková, Česká republika, 2017)

Sekce PRVNÍ SVĚTLA

Nejlepší debutový dokumentární film 2017: Meteory (Meteorlar, Gürcan Keltek, Turecko, Nizozemsko, 2017) a Panoptic (Rana Eid, Libanon, Spojené arabské emiráty, 2017)

Cena studentské poroty: Tvoření spravedlnosti (The Making of Justice, Sarah Vanhee, Belgie, 2017)

Sekce KRÁTKÁ RADOST

Nejlepší krátký dokumentární film 2017: Interiéry a exteriéry (Interiors & Exteriors, Ashique Mostafa, Bangladéš, 2017)

Sekce SVĚDECTVÍ O POLITICE

Nejlepší svědectví o politice 2017: Poslední v Aleppu (Last Men in Aleppo, Feras Fayyad, Dánsko, Sýrie, Německo, 2017)

Sekce SVĚDECTVÍ O POZNÁNÍ

Nejlepší svědectví o poznání 2017: Panický záchvat (Ataque de Pánico, Ernesto Ardito, Argentina, 2017)

Sekce SVĚDECTVÍ O PŘÍRODĚ

Nejlepší svědectví o přírodě 2017: Příroda: Všechna práva vymezena (Nature: All Rights Reserved, Sebastian Mulder, Nizozemsko, 2016)

CENA DIVÁKŮ

Cena diváků 21. MFDF Ji.hlava 2017: Český žurnál: Hranice práce (Apolena Rychlíková, Česká republika, 2017)

CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

Marcel Ophuls

CENA RESPEKTU

Cena Respektu za nejlepší televizní, video či online reportáž: Ruličkáři (Janek Rubeš)

CENA SILVER EYE

Krev a písek (Sand und Blut, Matthias Krepp, Rakousko, 2017)

NEJKRÁSNĚJŠÍ FESTIVALOVÝ PLAKÁT

Festival Identity + Cena diváků: Beldocs International Documentary Film Festival

Mezinárodní festival dokumentárního filmu Ji.hlava letos nabídl 342 projekcí ve 29 sekcích (z toho deset soutěžních, čtyři retrospektivy a patnáct nesoutěžních). Zahajovacím snímkem se stal Mečiar Terezy Nvotové. V rámci slavnostního zakončení se uskutečnila premiéra snímku Kandidát: Vzestup Emmauela Macrona. Ji.hlava celkem uvedla 70 snímků ve světové, 12 v evropské a 22 v mezinárodní premiéře.

30.10.2017 | Dominika Kubištová